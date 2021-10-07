外媒：台灣協議似指美一中政策 非中國一中原則

有關美國總統拜登所稱「台灣協議」，外媒解讀，似指美方的一中政策，非中國的一中原則。(示意圖／Ingimage)

海外媒體報導，有關美國 總統拜登所稱「台灣協議」，似指美方的一中政策，絕非中國 的一中原則。

針對共機近來頻繁擾台，美國總統拜登示，他曾與中國國家主席習近平談到台灣議題。兩人同意遵守「台灣協議」，他也明確表明除了遵守協議外，習近平不應做其他事。

對於拜登的說法，衛報報導，華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）表示，目前還不清楚拜登是在「闡述長久以來美國的對台政策，或者是稍早與習近平的通話」，而若這是指「一個中國政策」，她不會將此描述為一項協議。

莊宛樺說：「就我的了解，雙方都要表達各自的觀點，這是與中國對口互動的標準程序。對於華府而言，這就是聲明美方的『一個中國』政策，這是美國自行獨立制定的政策，而且迥然不同於北京的『一個中國』原則。」

BBC報導也說，拜登似指華府長久以來的「一個中國」政策。在此政策下，美國承認中國而非台灣。

不過，這項「協議」也使華府得以與台灣維持「堅強的非官方」關係。美國依「台灣關係法 」（TaiwanRelations Act）軍售台灣，而且法案中明文規定，美國必須協助台灣自我防衛。