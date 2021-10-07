美中頻互動 綠委：屬消極對話 台灣不必擔心成籌碼

民進黨立委羅致政說，目前美中關係的本質是競爭，美中之間是「消極對話」。(本報資料照片)

美中外交高層6日則在瑞士蘇黎世舉行會談後，傳出拜登 與習近平將在年底前舉行一場線上峰會。美中近期互動頻繁，民進黨立委羅致政說，目前美中關係的本質是競爭，美中之間是「消極對話」，是避免讓競爭演變為衝突的對話，不是要找尋合作的「積極對話」，台灣不用擔心成為談判籌碼。

白宮國家安全顧問蘇利文6日在蘇黎世，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤。外媒引述一名美國 政府資深官員說法表示，拜登總統與中國國家主席習近平「原則上達成協議」，將在年底前舉行一場線上峰會，美方很期待兩人會面，「即便只能透過視訊」。

美中兩強互動，一定程度牽動美中台三邊關係，台灣方面高度關注。身兼民進黨國際部主任的羅致政認為，現階段美中關係的本質已經定調，就是競爭，對美中雙方而言，對話只是如何避免將競爭變成衝突，雙方幾乎已沒有合作的空間。

羅致政舉例，9月間拜登與習近平通話，主軸就是期待美中的競爭不變成衝突。羅致政表示，也因此不論美中之間再如何談話、會晤，「我們已不需要像過去，那麼強烈擔心台灣會成為所謂的談判籌碼，甚至是被犧牲的對象」。

美國總統拜登5日被問及台灣議題時表示，他和中國國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」（the Taiwan agreement）。拜登所稱的「台灣協議」為何，引發外界聯想，白宮事後引用日前與台灣有關的聲明回應媒體，意即美國政策並無改變。

總統府發言人張惇涵昨表示，「我們有注意到拜登總統的相關談話，我方並於第一時間與美方確認」，美國政府對台政策不變，美國將持續依據「台灣關係法 」及「六項保證」，維持對台灣堅若磐石的承諾。