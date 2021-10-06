台國防部：中國大陸4年後有「封鎖台海」能力

中共運8反潛機。（圖：國防部提供）

中國 大陸軍力近年急速成長，已引起國際關注。台國防部估計，2025年後，中共 封鎖控制台海周邊能力日趨完備，對台防衛作戰形成重大挑戰。蔡英文總統在美國「外交事務」撰文表示，台灣 已投入必要資源，強化對北京的了解，以減少誤判的可能性。

中國時報報導，立法院外交及國防委員會今將審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，報告指出，中共各項軍事準備均以攻台作戰為核心，近年不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗台海空戰力；中共航母已成軍兩艘，並量產運20加油機，加上075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台能力驟增，對台防衛作戰成挑戰。

戰規司司長李世強並表示，共機自2019年3月首次侵入台防空識別區西南空域，當年度約10餘架次，2020年襲擾達380餘架次，今年迄10月上旬已超過600架次以上，進行針對性軍事挑釁，嚴重影響台空防安全。

共機狂擾台 柱：針對西方艦隊

共機連日大批進台西南防空識別區，4日「爆表」達56架次，創單日進入台防空識別區紀錄，國民黨前主席洪秀柱昨表示，「人家真的是針對台灣來的嗎？不是吧？而是針對那些三不五時就來巡航的西方艦隊，大陸不出來秀一下肌肉怎麼行？」

據報導，洪秀柱強調，台灣不要事事都認為和自己有關，「不要一天到晚覺得人家是來找我們麻煩，然後也派飛機上去，引起各種緊張。」她說，在空中吵架若一不小心擦槍走火，這不是自尋倒楣嗎？如果硬要插一腳，那是自找麻煩。

另據本報系聯合報報導，空軍司令部公布台西南空域空情動態，中共解放軍昨天日間派遣一架次運八反潛機進入我西南防空識別區，情勢稍歇。