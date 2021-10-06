英美軍艦進入南海 解放軍機「爆發」關鍵

近期共機大舉出動，與英美等國軍艦在南海附近水域活動有關。圖為美軍羅斯福號航空母艦。（美聯社）

本月前四天，中共戰機闖入台防空識別區，連三天打破紀錄，4日甚至出現56架次超高數字。國軍官員指出，關鍵是以美、英為首的七國艦艇，在台灣 東南方公海上聯合操演，4日並穿越巴士海峽進入南海，引發解放軍 機大舉出海，一方面模擬實戰，同時也向外政治表態，不歡迎各國軍艦在台海附近活動。

依據衛星空照情資，包括美軍卡爾文森號與英國 伊莉莎白號航艦，昨天已駛抵菲律賓呂宋島西方水域。官員指出，巴士海峽是往來南海與西太平洋的孔道，近年每逢美國航艦通過巴士海峽西口、距大陸最近位置時，共機從粵東一帶出海的架次就會大增，航路往往穿入台方防空識別區的西南角。今年4月12日羅斯福號航艦、6月15日雷根號航艦通過時，各有25、28架解放軍機進入台防空識別區。9月5日，卡爾文森號航艦駛入南海，24日回到西太平洋，共機各有19及24架飛進識別區。

9月27日，由印度洋東返的雷根號航艦，經由呂宋島以南水域，由南海回到菲律賓以東，隨即北上至台灣東南方水域，與姊妹艦卡爾文森號，以及英國皇家海軍伊莉莎白女王號航艦，舉行聯合操演，同時參與者包括加、日、澳、荷、紐等國艦艇。操演暫告一段落後，美、英航艦4日向西駛過巴士海峽，再度進入南海。

解放軍航空兵力的出海，正好反映美軍動態：卡爾文森號向東通過巴士海峽後，9月25日至30日，每天只有一到六架飛機進入台方識別區。10月1日各國聯合操演開始，解放軍派出38架次，2日加碼至39架次，3日也有16架次；四日英美軍艦西航，共機越界更高達56架次；軍艦遠離後，5日又跌回一架次。

從近日解放軍大舉出動可看出，重型殲16戰鬥轟炸機，已成遠海長航任務的首選。從9月24日以來，總共出動一122架次，占解放軍機擾台總數194架次將近三分之二，估計出動不僅一個航空旅。此外，以往共軍很少進行大規模海上夜航，最近也大舉出動，1、2、4日，總計有36架次夜航擾台。