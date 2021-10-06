我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書缺德？吹哨者的國會證詞與「屠龍諫言」大戰

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

英美軍艦進入南海 解放軍機「爆發」關鍵

記者程嘉文／台北6日電
近期共機大舉出動，與英美等國軍艦在南海附近水域活動有關。圖為美軍羅斯福號航空母艦。（美聯社）
近期共機大舉出動，與英美等國軍艦在南海附近水域活動有關。圖為美軍羅斯福號航空母艦。（美聯社）

本月前四天，中共戰機闖入台防空識別區，連三天打破紀錄，4日甚至出現56架次超高數字。國軍官員指出，關鍵是以美、英為首的七國艦艇，在台灣東南方公海上聯合操演，4日並穿越巴士海峽進入南海，引發解放軍機大舉出海，一方面模擬實戰，同時也向外政治表態，不歡迎各國軍艦在台海附近活動。

依據衛星空照情資，包括美軍卡爾文森號與英國伊莉莎白號航艦，昨天已駛抵菲律賓呂宋島西方水域。官員指出，巴士海峽是往來南海與西太平洋的孔道，近年每逢美國航艦通過巴士海峽西口、距大陸最近位置時，共機從粵東一帶出海的架次就會大增，航路往往穿入台方防空識別區的西南角。今年4月12日羅斯福號航艦、6月15日雷根號航艦通過時，各有25、28架解放軍機進入台防空識別區。9月5日，卡爾文森號航艦駛入南海，24日回到西太平洋，共機各有19及24架飛進識別區。

9月27日，由印度洋東返的雷根號航艦，經由呂宋島以南水域，由南海回到菲律賓以東，隨即北上至台灣東南方水域，與姊妹艦卡爾文森號，以及英國皇家海軍伊莉莎白女王號航艦，舉行聯合操演，同時參與者包括加、日、澳、荷、紐等國艦艇。操演暫告一段落後，美、英航艦4日向西駛過巴士海峽，再度進入南海。

解放軍航空兵力的出海，正好反映美軍動態：卡爾文森號向東通過巴士海峽後，9月25日至30日，每天只有一到六架飛機進入台方識別區。10月1日各國聯合操演開始，解放軍派出38架次，2日加碼至39架次，3日也有16架次；四日英美軍艦西航，共機越界更高達56架次；軍艦遠離後，5日又跌回一架次。

從近日解放軍大舉出動可看出，重型殲16戰鬥轟炸機，已成遠海長航任務的首選。從9月24日以來，總共出動一122架次，占解放軍機擾台總數194架次將近三分之二，估計出動不僅一個航空旅。此外，以往共軍很少進行大規模海上夜航，最近也大舉出動，1、2、4日，總計有36架次夜航擾台。

解放軍 台灣 英國

上一則

9.8公斤1歲娃器遺愛捐雙腎 助2女童重生

下一則

財部打囤房大戶啟動查稅 專家：包租公小戶多 查稅效微

延伸閱讀

英國防部：英美日澳加紐將在南海聯合行動

英國防部：英美日澳加紐將在南海聯合行動
各國軍艦雲集 解放軍艦也在東海進行實戰化對抗演練

各國軍艦雲集 解放軍艦也在東海進行實戰化對抗演練
解放軍機大規模擾台 環時挑明「阻止美台戰略融合以制中」

解放軍機大規模擾台 環時挑明「阻止美台戰略融合以制中」
解放軍機頻擾台 1天56架創新高 美：停止施壓

解放軍機頻擾台 1天56架創新高 美：停止施壓

熱門新聞

遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺