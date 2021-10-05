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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

新聞評論／用義和團眼光看世界 是台海安全最大危機

新聞評論
日前漢光37號演習，空軍在屏東佳冬戰備道演練起降，媒體馬上熱炒，應在東部也興建戰備道。圖為佳冬戰備道戰機起降演練情形。(記者劉學聖／攝影)
日前漢光37號演習，空軍在屏東佳冬戰備道演練起降，媒體馬上熱炒，應在東部也興建戰備道。圖為佳冬戰備道戰機起降演練情形。(記者劉學聖／攝影)

中國大陸與澳洲交惡影響煤炭進口導致缺電，再度暴露能源戰略的重要性。高度仰賴能源進口的台灣，是否也該擔憂？媒體報導，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，台灣進口煤有合約保障，當前對外關係也不錯，不像中國與澳洲有關係緊張的問題。他也指出，台灣最後4個煤礦在扁政府時代關閉，也因此全台保有1.8億噸煤儲量。如果換算用量，即使天災地變到完全無法進口，單靠國內煤礦，救命煤「可以撐1年8個月」。

這種說法的第一盲點，就是不考慮時間問題：如果當真發生天災地變，導致外國能源無法輸入，對社會的影響是立刻發生。反之，全台的煤礦至少都已經荒廢20年以上，要重新開挖已經坍塌的坑道，鋪設台車軌道，在地面上建立機房、洗選設施，從政府一聲令下到產出第一噸煤，恐怕一年也未必能達成。

更重要的是，蘊藏量與產量完全是兩回事，沒辦法拿來類比：從「1.8億噸可用1年8個月」，等於每月至少需要900萬噸。然而台灣煤業在最高峰的1960年，當時全省有300多處煤礦，年產量也不到400萬噸。換言之，即使不考慮時間，不顧開採成本，全台所有煤礦瞬間重新開啟，距離「救命」也只是零頭。甚至於這次爆發缺煤風波的中國大陸，如果單就蘊藏量而言，全大陸的煤估計還可以用400年！

作為「國防戰略與資源」研究所長，居然發表如此言論，真是令人目瞪口呆。國防安全研究院這所蔡總統指示成立的智庫，到底對國防安全能有多高貢獻，還是政府讓國防部埋單來「照顧」自己人、替自己的政策無條件背書？

中共武力威脅，的確是全台灣2300萬人共同面對的隱憂，國防議題成為社會關注焦點，在各新聞網站的點閱率也居高不下。然而市面上的相關言論，尤其是立場堅定「抗中保台」的一方，往往先射箭再畫靶，表現出宛如義和團一般，自認燒符做法可以對抗洋槍洋砲的樂觀。舉例而言，日前空軍剛在漢光37號演習中，完全屏東佳冬戰備道起降，媒體馬上熱炒，應該在東部也興建戰備道，甚至引述軍方某刊物上的文章，認為省道台九線在台東關山路段，有長達14.5公里的直線，完全沒有轉彎，應該在此闢建戰備道。其他媒體不甘落後，隨即發出空軍已經評估在關山設立戰備道的新聞。

問題是，台九線關山路段雖然筆直，但是卻有上下坡起伏，中間還包括跨越溪流的橋梁，以及台東縣鐵路橫越上方的陸橋。更糟的是，這段路沿線幾乎都是居民聚落，甚至14.5公里的心臟地帶，就是穿過關山鎮的中心鬧區。如果不是把全鎮房子拆掉一大半，就是讓飛行員宛如好萊塢電影，駕著戰機在兩旁房屋夾道之間降落。

當然也不能忘記，立院外交國防委員會資深立委王定宇的名言，「即便中國擁有多大規模的戰車，台灣也能用不對稱的戰力取勝」，只要官兵人手一支國造「紅隼」反裝甲火箭，一個人就可以摧毀一輛坦克。

孫子兵法〈謀攻〉篇云，「不知三軍之事，而同三軍之政者，則軍士惑矣」。如果有人搞不懂這句話的意思，那請他看看當下台灣，應該就可以茅塞頓開。

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