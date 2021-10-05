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台劇金鐘狂掃獎 竟爆八成特效北京做

記者鄭媁、陳慧貞／台北5日電
台劇「天橋上的魔術師」抱回第56屆電視金鐘獎壓軸大獎戲劇節目獎。(圖：三立電視提供)
台劇「天橋上的魔術師」抱回第56屆電視金鐘獎壓軸大獎戲劇節目獎。(圖：三立電視提供)

由導演楊雅喆執導的「天橋上的魔術師」在第56屆金鐘獎中入圍14項抱走六大獎，成為本屆金鐘獎的最大贏家，卻遭爆出該劇不是只有預告中宣傳的「台韓視效跨國合作」，而是逾八成特效由「北京諾華視創公司」製作。

文化部長李永得昨在立法院財政委員會答詢時說，正在了解細節。

金鐘獎評審委員林家齊爆出，該戲劇中的特效雖然打著「台韓視效跨國合作」的宣傳，但其實該劇超過80%視覺特效是由北京諾華視創公司負責，劇中的製作名單上卻不見大陸特效師和特效公司的名字，讓他嘆「在台灣有什麼話是不能公開、不能說的嗎？」更喊話「用人民納稅錢支持的作品，就應該盡可能把資源都留在台灣」；對此，出品方之一的公視稍早前做出回應，表示該劇「並無80%特效由中國團隊製作一事，皆由台灣數百名影視專業人才參與執行」。

民進黨立委賴惠員昨質詢文化部此事，有無違反相關法令？李永得說，目前了解此案是補助公共電視，公視公開招標，並由日前得獎的製作公司得標；當時該製作團隊在提案時，並未提到和大陸動畫公司合作，但有提到美國、南韓，後來美國因故退出；至於南韓公司是不是有再轉包，文化部正在了解。

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