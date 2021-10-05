加註台灣？中研院外文改名4方案選1

中央研究院。(本報資料照片)

有立委曾質詢表示，中研院的外文名稱若在英文版Google 查詢，意思會變成「中國 科學院」，導致重要研究讓國際誤解為中國大陸的研究，希望中研院開啟民主討論改名。

中研院秘書處長曾國祥昨天說，已成立研議小組提出四選項讓院內討論，但是仍在開放討論，有新選項也可以加入，預計27日彙整意見。

但中研院院長廖俊智則說，大部分的人並不知道中研院外文名是什麼，中研院將研究做好最重要。是不是需要改名？大部分同仁意見如何？改名的成本與好壞？中研院會遵循民主程序一步步探索。

中研院外文名稱是「Academia Sinica」。Academia Sinica是拉丁文，academia意為「學院」，Sinica則是形容詞「中國的」，立委范雲曾指若在英文版Google查詢，意思會變成「中國科學院」。

廖俊智昨出席立法院報告業務時，多位立委問及該議題。

中研院說，目前四個選項包含：維持現行外文名稱；現行外文名稱加註Taiwan；中研院直譯為Central Research Academy （CRA）；中研院意譯Taiwan Academy of Sciences（TAS）或Academy of Sciences Taiwan（AST）。

范雲昨質疑，中研院有院所未討論改名議題。廖俊智認為，中研院提請各所各中心討論，若院所決定不討論「也是民主程序」。曾國祥說，改名與否最終由院務會議議決，但時程未定。