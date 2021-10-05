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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

藍委促向Intel要機密 經長王美花不同意

台灣新聞組╱台北5日電
國民黨立委曾銘宗。(本報資料照片)
國民黨立委曾銘宗。(本報資料照片)

美國要求台積電等半導體業者提供供應鏈資料一事，引發在野立委關注。經濟部長王美花昨天在立法院財政委員會答詢時重申，這是美國政府聯邦公報請大家公開評論，相關半導體從設計製造到後端使用，台積電也說會在保護客戶與股東權益的前提下，去思考是否要提交資料。

國民黨立委曾銘宗質詢時質疑，美方要求提交半導體業者庫存訂單、銷售資料，將影響廣大股東和投資人權益，是否違反「營業秘密法」？

王美花答詢表示，美國已經提到這個請大家來填，至於哪些廠商會不會回報，企業正在看這樣的資訊。廠商如何填報，或需要政府協助討論，經濟部都有和產業密切聯繫。曾銘宗追問，必要時政府會不會介入協調？王美花則說，要看狀況，如果有需要的話。

曾銘宗反問，美方向台積電調資料，台方政府也可以向Intel做相同要求？王美花說，沒有想過，「我們認為，政府創造好的商業運轉是比較重要的。」曾銘宗問，此番言論是在譴責美國政府？王美花隨即表示，她沒有那個意思，台灣政府要做的是讓產業發展是好的。曾銘宗請王美花去跟美國在台協會（AIT）報告有立委如此建議。王美花說，「謝謝建議，我沒有同意。」曾銘宗回說，「遇到美國就軟了」。

美國政府要求半台積電交出庫存、訂單、銷售紀錄等商業機密，國民黨台北市議員羅智強前天痛批，「台積電有難、蔡英文神隱」，羅智強昨再度說，國民黨建設台積電，民進黨放生台積電。

羅智強在臉書表示，看看當年國民黨政府怎麼建設台積電，積極維護台積電的自主性，台積電也沒讓台灣民眾失望，不斷成長茁壯，成為一座大山，如今台積電有難美國想要染指，把持台積電命脈，民進黨不但不全力維護，避免台積電喪失自主，淪入他手，反而講些不痛不癢的風涼話根本就是放生台積電，任其自生自滅。

羅智強也在文末標註，「不反抗放生台積電」、「沒疫苗放生台灣人」、「誰還相信民進黨有膽保台」。他先前也痛批「台積電有難、蔡英文神隱」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「...
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，經濟部長王美花（左）、財政部長蘇建榮（右）、衛福部長陳時中（中）等備詢。(記者胡經周／攝影)

台積電 美國 國民黨

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