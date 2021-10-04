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黑白集╱天天數飛機喊「狼來了」 然後呢？

黑白集
圖為共軍近日密集進入台灣西南防空識別區的殲16戰機。(圖：國防部提供)
圖為共軍近日密集進入台灣西南防空識別區的殲16戰機。(圖：國防部提供)

大陸十一「國慶」當天，從白天到黑夜，總計38架共機侵擾台灣西南航空識別區。第二天再破紀錄，連日帶夜，計39架次共機擾台。外交部長吳釗燮對此推文猛酸：中共威脅，已「懶得再編藉口」了。

這就奇怪了，對岸要編出什麼藉口，吳釗燮才會感到滿意呢？兩岸敵意螺旋不斷上升，雙方惡言相向，你警告我、我反嗆你，還需要藉口嗎？吳釗燮身為外長，經常站在叫罵放話的第一線，陸委會則站在怯懦畏縮的第二線；如此，兩岸關係哪有可以對話的空間？

共機之所以不斷侵犯台西南空域，一則是看準這塊航空識別區畫得太大太遠，國軍防守鞭長莫及；二則是故意採取神經戰，利用架次優勢日日夜夜擾得你不得安寧，從而疲憊鬆懈。也因此，國防部除了天天在那裡數飛機，喊「狼來了」，也必須有更周全的因應才行。

不斷喊「狼來了」，如果只是為了激起民眾對中共霸道的反感，或者當成國軍添購武器的理由，這大家可以理解。問題是，「狼來了」喊多了，老百姓也會疲乏；武器買多了，人們也不免懷疑：真的有用嗎？再下去，大家就要問：一旦兩岸終須一戰，台灣準備好了嗎？我們能撐多久？

蔡政府別再把「數飛機」當遊戲，一個義務役期才四個月的國家，玩不起這麼昂貴的遊戲。

台灣 中共 國防部

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