雙橡園雙十酒會 美官員仍不參加

台駐美代表處6日將在雙橡園舉行雙十國慶酒會，為駐美代表蕭美琴上任後首次。（本報資料照片）

台駐美代表處6日將在雙橡園舉行雙十國慶酒會，為駐美代表蕭美琴上任後首次，也是美國 拜登政府頒布新版對台交往準則以來，首場具台灣主權象徵的駐處活動，格外引人關注。但據了解，並未因美方鬆綁對台交往準則而出現重大改變，仍將分辦大、小雙十酒會。

知情人士表示，讓美國現任官員參加在雙橡園舉辦的雙十酒會，確實是台方的期待，但美方考量這涉及中華民國認同，修改對台交往準則仍明文規定，美國行政官員不得參加在雙橡園舉辦的酒會。

基於對台交往準則，駐美處在雙橡園舉辦公開的雙十酒會，美國在台協會（AIT）主席、國會議員等可參加；另在雙橡園外場地舉行不公開雙十酒會，被稱為小酒會，通常國務院 助卿層級以上官員參加。

AIT台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）告訴本報，美台交往仍基於其「一中政策」，這項政策尋求在符合各方利益下維護台海穩定；美國行政官員不參加在雙橡園舉行的雙十國慶活動，表明美國將致力與台灣保持非官方關係，重要的是，美台非官方關係在支持促進台灣和平、穩定、繁榮的共同利益，仍非常強勁與有效。

美國防部前官員包士可（Joseph Bosco）認為，若拜登政府官員不參加雙橡園雙十酒會，代表美國對台交往仍自我設限，若國務院助卿或更高層級官員能出席，則將傳遞出美國有意與台深化關係的強烈訊息。他憂心拜登團隊不願採取更進一步的行動，因為會招致北京強烈反應。

去年因新冠肺炎的防疫要求，駐美處以製作祝賀影片等方式慶祝雙十；今年恢復實體舉辦，據指出，這次將以島嶼節慶為主題，集合台灣與邦交國的美食、音樂和旅遊等軟實力特點，而受防疫措施影響，今年受邀貴賓較往年略少，且以QRcode方式發放邀請函，以掌握實際到場狀況。

據了解，在不違反美國「一中政策」下，美官員可到駐美代表處和雙橡園與台官員會面；蕭美琴曾在雙橡園舉辦宴會接待政府官員與智庫學者，包括國務院東亞局首席副助卿克夏（Atul Keshap）等人。

美國前國務卿龐培歐離任前解除對台交往準則，拜登政府國務院4月宣布完成新對台交往準則，鼓勵美國政府與台接觸，但未詳細說明新準則內容；當時外媒報導，美官員將可參加雙橡園活動，但不允許美國官員在台灣重大節日期間參加在雙橡園舉行的活動，因這可能使「一中政策」複雜化。

另一方面，空軍司令部昨公布台灣西南空域空情動態，共機持續大批進入台西南防空識別區，昨天日間有16架快慢速機挑釁台空防。依台灣軍方公布，本月1日計有38架次共機進入西南防空識別區，2日有39架次，均創下紀錄。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於美東時間3日發布聲明指出，美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。

普萊斯並表示，台海地區的和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力，將恪守美中三公報、台灣關係法 與六項保證的承諾；美國對台承諾堅若磐石，這項承諾有助於維持台海及區域和平與穩定，美方將繼續與朋友及盟友並肩，促進共同繁榮、安全與價值，並深化與民主台灣的關係。