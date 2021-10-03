新聞評論／蔡英文的經貿戰略 能否突破兩岸障礙？

台灣正式提交申請加入CPTPP，預計對農業影響將十分明顯，要如何照顧農民生計，需要政府從長規畫。（記者劉學聖 /攝影）

中國 大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，台灣 隨後也正式遞件，蔡英文總統說台灣準備好走向世界，但她在民進黨中常會坦言「確實有些政治問題」，必須與友好國家及會員國共同面對處理。這段話說白就是：兩岸主權爭議是入會障礙，政府冀望透過美日協助突圍。但從聯合國到世界衛生組織，美日從未助台達陣，這次呢？

蔡總統強調已準備五年，與國內外作好溝通，但相關部會只談出口零關稅賺滿缽，無視別人零關稅進口會對台灣產業造成多少損害。農委會盤算比照日本對美談判「汽車 保護稻米」，但日本當時還加碼美豬進口，而且最近一次日美貿易談判，安倍鬆綁和牛仍未換到汽車零關稅。

日本汽車犧牲30年潛在獲利，換取國內農業高保護，台灣哪項工業能承擔如此重責？如果相比大陸抵制一項水果，農委會就要拿出10億救市，CPTPP對農地到就業及上下游的衝擊，損失根本難以數計。安倍基於選票考量拿汽車保護稻米；若農委會所謂轉型配套措施可行，勝選至上的蔡政府不會拖到中國大陸逼上門才張惶出手。

蔡政府所謂「準備好了」，是建立在美日等抗中同盟協助的基礎上，假手外人排除兩岸政治障礙。但政府依賴日本護航，不僅無法如中韓一般，將福島核食開放列入攻防，也沒太多籌碼替國內汽車及零件業爭取保護。類似困境也會發生在台灣爭取其他會員國支持時，必須付出更多談判成本。國發會主委龔明鑫說，中國是「來亂的」，因為台灣更接近入會標準，外交部與陸委會更急著與國台辦打口水戰，這讓其他會員國很難不對兩岸申入作政治考量。

世貿組織功能式微後，亞太國家展開區域經貿整合，才有CPTPP、RCEP出現，10多年來中日各自展現強烈企圖心爭取話語權，掌握規則制定。可預見的是，美日若卡中，大陸必會藉友好國家阻台，這個連環套就是對蔡政府國家路線的實境試煉：一面倒抗中，究竟能否換到更大生存空間？美國可以在與中國的競爭中控制衝突，尋求合作，台灣也必須設法搬開兩岸政治障礙。

台灣以「台澎金馬關稅領域」遞件，中共表示台灣必須以「一個中國」為前提參加區域經濟合作，並指世貿模式並非先例。30年前兩岸申請加入GATT（世貿前身）時，台方為與中共脫鉤，避免主權爭議阻撓入會，決定採用關稅領域之名，這是談判顧問蔡英文的建議。那年正是1992年，李登輝政府與大陸展開對話，香港會談討論「一個中國」同時，台灣入世案的工作小組在瑞士召開首次會議。

事實上，蔡英文比任何人都清楚兩岸主權爭議對台灣國際空間的影響，就算時空條件不同，台灣已站到美國隊，但仍無法繞過「一個中國」的問題，兩岸爭議仍須與中共對話解決。依賴美日無法治本，台美、台日貿易協定一事無成便是明證。

大陸未中止ECFA，但已接連技術抵制台灣水果，北京在申入CPTPP後禁入釋迦，有如政治示警。台灣以出口導向，但在全球自由貿易覆蓋率不到14%，其中ECFA早收清單就逾8%，若兩岸關係持續惡化，不僅加入CPTPP困難重重，大陸的讓利也難守成，更別提RCEP生效後，對台貿易與投資產生雙轉移效應。

中美有軍事與經貿兩個戰場，台灣被美國安排在軍事前線，但在攸關生存空間的經貿戰場上，卻得自食其力。30年來，世界經貿合作從WTO進化到CPTPP與RCEP，唯獨台灣開倒車比過去還死守意識型態，至今仍深陷貿易壁壘中。