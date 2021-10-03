國旗事件民進黨漁利 中共學不到教訓

台灣選手參加自由潛水世錦賽轉播突然撤下國旗，引發日本在內共10個會員國撤國旗聲援。 （圖：AIDA TAIWAN提供）

青天白日滿地紅旗是國父孫中山與先烈陸皓東所創製，它是中華民國國旗，目前仍被台灣 多數民眾認同與維護，這面旗在國、共、民三黨中，各有不同解讀，其中最能「來去自如」運用的，非民進黨 政府莫屬。

近年發生多起「國旗事件」，如張懸、周子瑜以及日前國際自由潛水發展協會移除台灣國旗等，每一次都印證：一、台灣多數民眾仍認同青天白日滿地紅國旗，二、每次國旗事件都傷害並惡化兩岸關係，三、綠營每每是政治獲利者。

2013年11月張懸在英國演出，她見台灣留學生帶了國旗到現場，遂將國旗拿上台，並以英文介紹：「這是來自我家鄉的國旗。」不料引起現場大陸留學生不滿，大陸網友更發起抵制她當年底的北京演唱會，張懸最後承擔一切損失取消演唱會。

2015年12月，在韓國發展的周子瑜在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，被黃安舉報是「台獨」，觸發大陸網友的反台獨情緒，演變成抵制周子瑜和其經紀公司，最後周子瑜在經紀公司安排下錄製影片公開道歉，並聲明自己是中國人。

今年9月，台灣選手赴賽普勒斯參加自由潛水世界錦標賽，標誌選手身分的國旗圖案在轉播時因顧及大陸市場，遭主辦單位撤下，引發包括日本等十國聲援台灣，各國還表明願撤除自己的國旗以示抗議。

2013年以前是兩岸關係最佳時刻，張懸事件雖很快平息，已引發部分台灣年輕人對大陸的不信任，馬政府兩岸政策被質疑，民進黨也增添攻擊馬政府「外交休兵」的力道，隔年3月就爆發太陽花學運。

周子瑜事件發生在2016年1月台灣總統與立委選前，國民黨 雖立即聲援周子瑜，大陸官方也為此緩頰，但台灣年輕人不買帳，大選前夕大批年輕人返鄉投票，有民意調查指周子瑜事件約影響一成選票，綠營明顯獲利。

這次自由潛水世界錦標賽「撤旗事件」在民進黨執政中，蔡政府撿槍撿砲，火力全開痛罵中共，國民黨只能跟進。更特別的是，這次聲援台灣的全是非台邦交國的重量級國家 （日、美、德、法、澳、韓、俄、荷…），連與大陸友好的俄羅斯都在內，顯見他們對大陸打壓台灣也看不下去。需要說明的是，國際自由潛水協會並非國際奧會轄下機構，並無強制要使用中華奧會會旗（梅花旗）。

國旗問題對國、民、共三黨都有相互影響。對國民黨來說，每次「國旗事件」，國民黨都很尷尬且為間接的「受害者」，國民黨顧及與大陸的關係，要維護「九二共識」裡僅存的一點政治互信，無法像民進黨一樣「全力以赴」，自被選民質疑其立場。

對共產黨來說，青天白日滿地紅旗被認定是一面已在1949年就失去政治生命與內涵的「歷史旗幟」，但它在台灣仍被多數人認同與使用，大陸若想促進兩岸心靈契合，推進兩岸和平發展，共謀中華民族的偉大的復興，就不得不正視這面旗，否則只會嚇跑多數中間選民。

對民進黨許多人而言，他們認同的是自己那面黨旗（選舉、大小慶祝場合），但一遇涉外事件，又會回過來擁護這面旗，他們發現國旗很好用，可以義正言辭地團結年輕人攻擊大陸、還可奚落在野黨，獲取政治紅利。

另在選手方面，這次國際自由潛水協會主辦單位撤除台灣國旗前曾要台灣選手二選一，要嘛改用中華台北奧會會旗，要嘛放棄空白，台灣選手選擇了後者。這應是一次偶發衝撞「奧會模式」的試驗，若此事件發酵，將會有愈來愈多人嘗試走奧會「正名」的路，只是這條路能走多遠，是否會阻斷選手出席國際賽事的權益，必須謹慎思考。