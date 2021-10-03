共機日夜擾台 1天39架再創新高

共軍殲16戰機。(圖：空軍司令部提供)

空軍昨天再次二度發布共機動態，繼昨天日間有20架次的共機侵擾台灣 西南空域後，根據空軍發布的最新共機動態，2日晚間又有19架次的共機侵擾台西南防空識別區，一天共39架次共機侵擾，數量再創新高；台空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離 、防空飛彈追監。

根據空軍發布的共機動態，昨天日間侵擾台西南空域的共機為14架殲16機、4架蘇愷30機、2架運8反潛機。

空軍發布的2日西南空域空情動態中，夜間侵擾台西南空域的19架次共機分別為12架次的殲16機、6架次的蘇愷30機、1架次的空警500機。

但昨日未再有如1日以快慢戰機編隊航出巴士海峽至台東岸外海的舉措，都在西南防空識別區巡航，未再採取突破「第一島鏈」的指標舉措。

空軍1日兩度公布闖台西南空域防空識別區共機情態，繼日間有25架快、慢機擾外，夜間又有13架共機持續闖越，且其中新銳的殲16戰機高達10架，伴隨轟6穿出巴士海峽抵東岸外海，總計單日闖台西南防空識別區共機高達38架次，創下今年紀錄。

針對共機連兩天實施夜戰，國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，共軍 此舉除了是在其國慶日向台方與區域各國進行武力展示外，在戰力方面也顯示出下列值得注意的戰術意義。

首先，共軍空中部隊已具備派遣由多機種組成之大兵力體系化作戰機群晝夜連續出擊的能力，尤其是殲16戰鬥機部隊，白天和夜晚持續出動，這代表共軍的殲16戰鬥機部隊無論在機群戰備情形、具備儀器飛行和夜航能力的高技術飛行員的數量，均已達到相當的水準。大批殲16戰鬥機可能是來自不同的航空兵旅，顯示共軍是在演練當出現高強度衝突時，不同單位連番出擊的情形。