陸企偽外資挖角台科技人才 檢調出招防制

國際間有關經濟、科技間諜日增，台灣國內外都愈來愈重視有關竊取高科技或與國安相關的機密案件。(記者余承翰／攝影)

近年國際貿易戰、科技冷戰等議題白熱化，檢調近來大動作緊盯陸資來台招募科技人才及竊取研發成果案件，近來幾乎每個月都有相關案件起訴，包括利用偽外資在台招募幹部，或匯入資金在台成立公司竊取台灣 業者研發成果。檢調除陸續偵辦、起訴外，上周起更陸續在多個地檢署邀業者座談，提醒如何防制陸企惡意挖角高科技人才。

此外，檢調掌握情資指出，前不久中資假借「僑外資」名義，屢在新竹縣台元科技園區附近成立人頭公司，挖角台灣高科技人才，經檢調陸續偵破後，陸方因知悉台日友好，近來改以日本公司名義來台獵人頭，意圖竊取營業秘密。

法務部資料顯示，今年7月以來，檢方連續起訴三件陸資違法在台犯罪案，分別是7月「研發驅動晶片 封裝測試案」、8月起訴「研發交換機品及無線產品案」，9月下旬起訴「研發晶片軟體及販售醫療器材案」。

檢察總長江惠民表示，台灣是科技立國，科技的營業秘密如未獲保護，業者花很多時間、財力研發的成果，若輕易流到對手，重要產業可能被打垮，保護產業營業秘密是當今重要政策。

調查局指出，李姓男子在台擔任晨曦智聯公司負責人，公司上下僅李男一人，李男接受陸資「北京 昆騰微電子公司」資金挹注，在台元科技園區招募台灣人，替昆騰從事模擬積體電路技術研發，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

新竹地檢署上月指揮新北市調查處搜索約談15人到案，查扣聘僱合約、員工名冊、預算報告、手機等物。為掌控偵辦時效，檢方特別增派三名具備營業秘密偵查經驗的檢察官協助，訊後認定李男犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，命李男20萬元交保。

高檢署另查出，丁姓男子等人自2016年9月起，接受大陸共進電子公司挹注5億餘元台幣資金，利用「僑外資」身分規避經濟部投審會審查，在台元科技園區設立「同進科技公司」，以此模式替大陸從事研發與擴展業務等工作。

同進科技掛名的負責人為日籍人士，母公司為大陸深圳共進電子公司，以假外資在台高薪挖角台灣高科技人才，從事寬頻接入終端、無線通訊、可穿戴式產品等研發，並將研發成果回流大陸，檢方8月間起訴丁男等五人。