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國際潛水賽 陸施壓撤台國旗 10參賽國「自撤國旗」挺台

記者周志豪、蔡晉宇／台北2日電
台灣女子選手侯一明（中）賽後秀出國旗。（視頻截圖）
台灣女子選手侯一明（中）賽後秀出國旗。（視頻截圖）

國際自由潛水發展協會（AIDA）舉辦的世界自由潛水錦標賽，因中國大陸境內轉播問題，9月28日轉播時突撤台國國旗惹議。蔡英文總統昨天發文，感謝各國聲援；外交部表示，此事件說明，任何以政治力量干預國際競賽都是不當且粗暴的作法，終會受到國際社會的抵制。國民黨主席當選人朱立倫說，北京此舉無助兩岸正向發展。

蔡總統表示，台灣選手利用上場的機會秀出國旗，展現台灣人韌性與自信，「我要謝謝你們，用行動讓世界看見台灣」。蔡也提到，國際好朋友聲援也令人感動，尤其日本AIDA協會率先要求撤下自己國旗，毫不猶豫與台灣站一起。

朱立倫表示，主辦單位未經溝通就撤台國國旗以維持轉播順利，雖事後道歉，仍令人無法接受。對日本等10參賽國選手力挺台灣，跟進自撤國旗舉動，朱辦認為，這彰顯拒絕政治干預體育的態度及超越國界的友愛精神，由衷敬佩與感謝。

但朱辦也質疑，整起事件發生過程，陸委會是否有向大陸表達不同意見？外交部是否有協助台灣代表團向主辦單位嚴正抗議與協助處理？當兩岸關係徹底斷線，蔡政府除黨公職紛紛貼文開罵，有無實際維護台灣人在大陸境內與國際上權益？

朱立倫提醒，雖兩岸關係目前陷僵局，但台灣仍有許多民眾對大陸抱持善意，類似打壓台灣國際空間做法，只會讓台灣人民與大陸心理距離愈來愈遠。

外交部發言人歐江安昨晚表示，外交部向來關心並積極維護台灣選手的平等參賽權益。這次台灣選手赴賽普勒斯參賽，國旗因中國施壓主辦單位，在轉播畫面中遭撤除，外交部第一時間去電轄管賽普勒斯的駐希臘代表處，務必向主辦單位嚴正抗議並要求更正。

歐江安說，外交部同時也請當地僑胞隨時提供台灣選手必要協助，全力保障選手應有權益及國家尊嚴。

歐江安表示，這次事件的動容發展，充分彰顯各國參賽選手的運動家精神及團結力量，此外，台灣參賽選手及台灣自由潛水協會鍥而不捨的努力，在遭逢主辦單位不公對待時，仍然堅守原則、力爭到底，外交部予以高度肯定。

台灣選手參加自由潛水世錦賽轉播突然撤下國旗，引發日本在內共10個會員國撤國旗聲援...
台灣選手參加自由潛水世錦賽轉播突然撤下國旗，引發日本在內共10個會員國撤國旗聲援。 （圖：AIDA TAIWAN提供）

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