十一秀軍力？1天38架共機擾台 創下今年紀錄

圖為解放軍殲-16機。（取材自國防部網頁mnd.gov.tw）

昨天是中國 大陸國慶，台空軍司令部發布解放軍機在台灣 西南空域活動動態，1日日間有25架快、慢機擾台空防外，夜間又有13架解放軍機持續闖越，總計單日闖台西南防空識別區共機高達38架次，創下今年紀錄。

根據台灣空軍發布的解放軍動態，昨白天共有25架解放軍機機侵擾台西南防空識別區（ADIZ），分別為18架殲16機、1架運8反潛機、2架轟6機、4架蘇愷30機；台空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

空軍司令部1日深夜再度發布訊息，指夜間又有10架次殲16戰機、2架次轟6機、1架次空警500機，持續侵擾台西南防空識別區，且殲16戰機伴隨轟6機直接穿出巴士海峽抵台灣東岸外海後返航，明顯爲攻擊隊形，挑釁威脅風險奇高。空軍持續反制，各基地都有戰機升空，地面持續追監。

台灣日前動員陸空兵力進行雙十「捍衛台灣」展演，解放軍此時加強挑釁力道，殊值關注。

對此，美國 國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）1日參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）線上研討會，被問到是否憂心中國大陸侵略台灣時，重申確保台灣自我防衛能力的重要性。她說，要遏止中國大陸的算計，台灣有效自我防衛才能改變遊戲規則。

希克斯上任以來，將中國大陸形容為步步進逼的威脅（pacing threat），如今美國、英國與澳洲三國聯合宣布新安全倡議AUKUS，被認為劍指中國大陸。

希克斯說，所謂的AUKUS，並非為澳洲提供核武，而是討論澳洲如何運用核動力，美國總統拜登還宣布三方未來會在量子計算、網路等領域合作。

希克斯表示，美國現在越來越關注中國大陸在某些領域的發展，以確保美國能有效嚇阻，這不意味著要進入軍備競賽；美國目標並非和中國大陸發生任何軍事衝突，而是降低緊張局勢，展示可信的嚇阻能力。