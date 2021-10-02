美要求台積提供營業機密 王美花背書：美不會外洩資料

經濟部長王美花。（本報資料照片）

外媒報導美國 商務部要求台積電 等晶片 製造商提供下單、庫存等資料，引起朝野關注。經濟部長王美花昨表示，對美方行動一直有掌握，前天也有與美方溝通此事，對方回應不會把資料洩漏出去。

王美花說，美方主要是關心晶片廠商都已增產，但這麼多個月過去卻仍缺貨，經了解主因是前幾個月馬來西亞疫情嚴重，當地封裝測試廠停工，但一個月產能已恢復八成，對改善晶片供給應該有所幫助。

國民黨前主席江啟臣昨天則痛批，美國此舉重創企業競爭力，蔡政府卻未出面向美方協商，捍衛護國神山，「台積電有情有義，蔡政府無情無義」。王美花回應，政府一直有掌握訊息，希望不要把特定廠商當作政治攻防。

王美花指出，美國商務部是邀請台灣、南韓、美國等廠商交換半導體供應的問題，請所有廠商自願性提供資料，並不是針對性的；政府一直都跟廠商密切合作，經濟部也有和美國官員了解，美方表示廠商提供的資料，他們不會洩漏。

王美花又說，台積電也向政府表示，所提供的資料不會侵害到客戶和股東的權益，會用這樣的角度去思考要提供什麼資料。

對於美國索取半導體營業機密資料，中國時報報導，有經濟部官員私下感嘆「大家到底在質疑什麼？」。美方所要求的20幾項數據，不一定都是企業不可告人的資料。即使有，台積電也都說了，沒有客戶同意不會去提供，不解大家還擔心什麼。