黑白集／告WTO的小算盤 怎麼看都不划算

中國大陸陸續對台灣鳳梨、釋迦、蓮霧等水果祭出禁令，陳吉仲都揚言將到WTO告官，但都沒有動作。（記者余承翰／攝影）

中國大陸陸續對台灣 鳳梨、釋迦 、蓮霧等水果祭出禁令，陳吉仲都揚言將到WTO 告官。3月鳳梨被禁時，他就放過狠話，但終究沒有動作。這次要求對方須在9月底前回應，如今期限已過，陳吉仲告是不告？

陳吉仲的最後通牒，是對岸須在9月底前恢復兩岸檢疫對話；國台辦29日隔空藉著記者會回應，算是給了回覆。國台辦拿出數據說，釋迦和蓮霧各有13批、6批不合格，分別有大洋臀紋粉蚧等三種蟲害。會上還公布了照片，以示罪證確鑿，沒誣賴台灣。

國台辦並稱，這些問題台方都「未做任何反饋」。意思是，台方對此置之不理，他們只好直接下令禁止。接著，還訓了台方一頓，說不要再搞政治操弄。

若說老共純粹是照章辦事，沒耍政治陰謀，三歲小孩都不信；但人家拿出證據攤在眼前，陳吉仲也只能啞口無言。一根小辮子被人揪個正著，要怪別人，還是怪辮子？既然有圖有憑據，陳吉仲告到WTO，能翻案嗎？

台灣一年從大陸賺取千億美元順差，如今想加入CPTPP，恐還得看它臉色；為了幾十億元台幣的水果去告狀，怎麼看都不划算。對岸禁令無非就是警告台灣：反中別太過火了。咱們告WTO，則是為了卸責，兼收反中效應。但機關算盡太聰明，若惹來更激烈的報復，這個小算盤不知會誤誰性命！