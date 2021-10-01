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陸禁台釋迦蓮霧 農委會上訴WTO放軟？改口例會解決

台灣新聞組╱台北1日電
中國大陸暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，農委會副主委陳駿季稱將在11月WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會提案討論。（本報資料照片）
中國大陸暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，農委會副主委陳駿季稱將在11月WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會提案討論。（本報資料照片）

中國大陸暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，台方認為片面終止不合國際規範，應透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台溝通，並要求對岸9月底前回覆，否則10月1日將向世貿組織（WTO）提出爭端解決控訴。昨期限已到，陸方九度「已讀不回」，農委會則改口，將在11月WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會討論，將是台灣農產品狀告WTO首例。

本報系聯合報報導，農委會昨在行政院會報告「農委會採取措施穩定產地價格與農民收益」。行政院長蘇貞昌在會中表示，大陸暫停釋迦、蓮霧銷往大陸，農委會應拿出方法，結合資源、媒合外銷，並強化外銷供應冷鏈，加強防疫，降低仰賴單一市場風險。

對於原訂10月要向WTO提告，農委會副主委陳駿季昨在行政院會後記者會改口，稱11月會在SPS例會提案表達台方意見。「不是法院按個鈴就提告」，他解釋，WTO規範處理農產貿易紛爭時，須先由SPS例會討論，無法解決才會有進一步的會議場合表達，第三階段才會進入WTO紛爭解決系統。而SPS例會最近一次是11月初，預計將在10月中提案，11月初處理。

台北中國時報報導，藍委曾銘宗砲轟農委會前倨後恭、180度轉彎放軟，印證蔡政府先前的強硬態度，根本只是大內宣。他表示，台灣屆時若向WTO提訴訟，程序恐長達兩年，且不一定勝訴；若要實施報復性措施，以台灣對大陸貿易依存度非常高，光去年出口到大陸與香港的產品高達四成四，一旦對岸採取相關措施，台灣將得不償失，恐損及整體貿易利益。

藍委陳以信也說，台灣與大陸雙邊貿易並非按照WTO平等開放，而是台灣單方面以ECFA早收清單銷到大陸，大陸並沒有相對應的農產品賣到台灣，因此就算此案最終進入爭議解決機制，也未必對台有利，蔡政府此舉捨近求遠、吃力不討好，最終恐徒勞無功。

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