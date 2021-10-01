新聞評論／面對美國壓力 王美花別再消極

經濟部長王美花被問到美國要台積電交出機密一事，態度顯得消極。(記者曾學仁／攝影)

由於半導體缺貨危機遲遲未解，美國 商務部長雷蒙多最近向全球半導體龍頭廠商施壓，要求他們在11月8日前交出晶片 庫存、客戶名單及相關產銷資料。由於此事涉及企業的營業機密，包括台灣的台積電 、南韓的三星皆恐深受影響；而美國意圖引用冷戰時期的《國防生產法》推促此事，這是否構成對市場的過度干預，已引起各界疑慮。

拜登上任後，白宮已三度召開全球半導體峰會研商，但始終未能解決汽車及一般消費電子晶片缺貨的問題。上月23日雷蒙多在半導體峰會上大發雷霆，批評半導體市場的「透明度太低」，隨即要求與會業者在45天內提交庫存、訂單、客戶等供應鏈數據，以便釐清市場瓶頸所在。雷蒙多並稱，美國剛通過《晶片法案》，預計5年內投入250億美元發展半導體產業，此際她需要更多資訊來釐清投資方向。

簡言之，美國要求各國半導體業者提交營業數據，一則是想查出市場上是誰在囤貨，以解決供應斷鏈問題，二則要供作美國未來半導體投資指引。然而，商務部長採取這種威迫的手段對付外國民間企業，顯然與目的不成比例；畢竟，這些企業因產業運作部署而搶得先機，並未違法。何況，美國自己的半導體業技不如人，卻要強迫他人吐出營業機密，未免勝之不武，有損大國形象。

美國企圖引用冷戰時期的《國防生產法》來逼迫台積電等業者就範，正當性也頗有爭議。這部法令訂於1950年，主要是因應冷戰期間民間防衛和戰爭動員之用；70年後看來，時空環境均已不符其初衷。但去年3月新冠疫情嚴峻時，川普政府曾引用這部法律，要求通用汽車協助政府製造醫療用呼吸器。拜登政府此刻「川規拜隨」，似乎很順手；但也有官員認為可行性不高，因為政府畢竟難以介入晶片的最終分配。

無論如何，美國政府此舉已對半導體業者構成威脅與干擾。對此，台積電還保持低調以對，倒是韓國的三星率先將問題曝光，認為美國的作法已過度干預市場。業者最擔心的是，一旦將庫存及供應鏈資料交出去，晶圓代工廠內的許多機密都會被看得一清二楚，不僅對方可以用來殺價、搶客戶，包括技術機密及產業布局都會落入他人手裡，那才是最大夢魘。

經濟部長王美花日9月30日在立法院被問到這個問題時答道，對於企業的營業秘密，台灣和國際都設有「保護機制」，企業自己會考量什麼可以公開、什麼不能公開。言下之意，根據保護機制，台積電沒有必要交出自己的營業機密；至於台積電要交出什麼，由它自己決定。這樣的回應，顯得消極，與農委會因應對岸水果禁令立刻揚言要「告到WTO」的強烈作法，有如天壤之別。

事實上，為了協助美國解決晶片缺貨問題，台積電已同意投資120億美元在美設立晶圓廠，並盡可能增產以供應美國所需之車用晶片。美國國內一些產業所需的晶片不足，與其產業部署不足有關，如何可能用壓榨他國企業的方式來取得？何況，台積電、三星與美國的英特爾具有競爭關係，一旦送上自己的供應鏈機密，豈非形同向對手繳械？

光說台灣有《營業秘密法》是不夠的，要保衛「護國神山」不受侵犯，王美花必須拿出更積極的態度。尤其，在當前美台關係過度政治化的時刻，更不容政府高層拿台積電的自主權益去和美國作任何交換；不論是交換疫苗，或交換駐美代表處更名，都是短視的作法。