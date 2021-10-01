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美國要台積電交出機密 藍批經濟部無情無義

台灣新聞組／台北1日電 
美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單。國民黨立委江啟臣(中)說，政府應該幫台積電講話。(記者喻文玟／攝影)
美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單。國民黨立委江啟臣(中)說，政府應該幫台積電講話。(記者喻文玟／攝影)

美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫等機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。經濟部長王美花說，「要看企業，企業自己考量什麼資訊會公開，以及什麼資訊不公開」。國民黨立委江啟臣昨天痛批，政府不幫台積電講話，無情無義，處理不好不僅是台積電的危機，也會影響台灣在半導體產業的競爭力。

江啟臣說，他聽到王美花說，「要看企業，企業自己考量什麼資訊會公開，以及什麼資訊不公開，但目前細節如何還不清楚。」不只訊息未掌握，態度看來更是事不關己，相當遺憾，也很憤怒。

江說，台積電過去這段時間，不僅是護國神山，連疫苗都是靠台積電才能買到BNT，現在要被美國政府欺壓，經濟部長回：「你自己決定！」美方要求台積電在45天內交出客戶名單、庫存量、相關的機密資料，這是很嚴重的事！這會影響到台積電的競爭力。

江認為，台積電此時此刻需要政府站出來，過去台積電對台灣人民和政府「有情有義」，經濟部的回應「無情無義」，這讓人質疑：「這個政府有沒有能力？連幫台積電講幾句話都做不到，還需要政府做什麼？」

江呼籲政府此時此刻，要站出來幫台積電講話。台積電是透過政府主導，最後轉型成民營企業，在國際上舉足輕重，台積電對台灣非常重要，「政府不要再睡覺了」，處理不好不僅是台積電的危機，不僅影響台積電的競爭力，也影響台灣在半導體產業的競爭力。

此事昨天在立法院經濟委員會引發關切，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫被要求立刻了解此事；國發基金會後發聲明指出，經洽台積電與經濟部確認，美方的要求並非強制性回覆，並確認台積電也表達不會透露個別客戶商業機密資訊。

據了解，事件起因是美國商務部想要了解「晶片短缺」原因，徵詢相關產業提供資料，相較台積電只是代工廠，韓系大廠其實面對的壓力更大，但當地媒體卻解讀成台積電也要交出資料，業界解讀，大有「一起拖下水」的意味。

知情人士說，台積電本來就沒有被要求強制性回覆，應是有廠商「故意看不懂英文」，昨天在立委要求下，政府首度表態力挺，台積電更能站得住腳，不會損及客戶及股東權益。

韓媒「BusinessKorea」報導，南韓企業最擔心的是此舉恐導致合約取消、產品價格波動，以及美國政府將揭露他們的機密資料。南韓產業通商資源部部長呂翰九指出，他深知南韓業者的疑慮，將向美交涉，反映韓方看法，設法降低傷害。

台積電表達不會透露個別客戶商業機密資訊。(本報資料照片)
台積電表達不會透露個別客戶商業機密資訊。(本報資料照片)

台積電 台灣 美國

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新聞評論／面對美國壓力 王美花別再消極

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