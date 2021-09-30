國台辦秀水果蟲害照 籲蔡勿政治操弄

大陸國台辦公布水果上的病蟲害照片。（中新社）

中國 大陸禁台灣釋迦 、蓮霧登陸，兩岸口水戰未息。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨公布台灣水果上的病蟲害照片，並指曾向台方通報13批釋迦不合格，台方雖有回應但未有效整改；也曾通報六批蓮霧不合格，但台方未曾回應。農委會主委陳吉仲反擊，過去大陸從未提供相關介殼蟲照片，應提供完整科學證據，若再未得到回應，10月1日一定會向WTO（世貿組織）提出爭端解決機制。

大陸國台辦昨舉行記者會，朱鳳蓮表示，據大陸海關反映，釋迦部分，向台灣方面書面通報13批不合格情況，這些問題台方做出回應，但未有效整改；蓮霧部分，向台灣方面書面通報六批不合格情況，其中五批檢出大洋臀紋粉蚧（介殼蟲），一批檢出新菠蘿灰粉蚧，台方未做任何回應。

朱鳳蓮強調，民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再搞政治操弄。

陳吉仲昨回應說，「以後國台辦不要再透過記者會公布照片」，應直接透過兩岸防檢疫平台提供完整的科學證據，過去台灣也從未收到介殼蟲照片，國台辦稱多次檢疫到台灣水果不合格，但過去都只有簡單日期跟輸入表，且只要台灣提供精進措施，大陸卻都片面決定禁止輸入。

針對台灣表示要向世貿組織提告，朱鳳蓮稱，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸之間的事務是本一個中國原則處理內部事務。民進黨當局的有關言論，正是其一貫謀獨的政治操作」。