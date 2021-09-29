黑白集／朱立倫、拜登也找救援 「習維拉」非綠專利

新任國民黨主席朱立倫對於中共總書記習近平的賀電回電表示，希望在求同存異之外，將來能進一步求同尊異。（記者翁唯真／攝影）

朱立倫當選國民黨主席，中共 總書記習近平 發賀電，兩黨重新確認「九二共識」與反台獨。朱對習所提「共謀統一」，回應「求同尊異」，加碼批判蔡政府「反中去中」。國共同聲為民謀和平福祉，劍指無作為的民進黨；這惹毛蔡政府，陸委會批評朱「自甘為中共統戰分化的對象」。

綠營炒作朱與深藍矛盾，朱主動發布國共電文往返，刻意透露雙方事先溝通，聲稱重建兩岸溝通管道。習近平稱「朱先生」在前，蔡政府扣紅帽在後，朱立倫頓成「紅統」張亞中之同路人，喧囂眾藍旋即轉身抗綠。朱立倫利用「習維拉」的手腕，並不亞於蔡英文。

習維拉替藍營定紛止爭，還戳穿綠營失語焦慮。陸委會被國台辦已讀不回，見不得國共指點兩岸事務，批朱「迎合」中共，卻遭反將一軍，指國共和老美都「反台獨」。綠營瞬間無言以對。

在國民黨之前，拜登 致電習近平，稱無意改變一中政策，接著台駐美代表處更名被曝光告吹。蔡政府裝作看不到拜登迎合中共，但此時，如何再大內宣抗中保台？

阿富汗事件後，習近平承諾停建境外煤電廠，替衰尾拜登的氣候峰會作面子；拜登回報放生孟晚舟，為習政權延任增添柴火。風向會變，習維拉不是蔡英文的專利；國際間只有一時的朋友，沒有永遠的敵人。