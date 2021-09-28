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英艦通過台海 解放軍海空跟監 譏刷存在感

台灣新聞組／台北28日電
英國海軍里契蒙號27日通過台灣海峽。（取材自環球網）
英國海軍里契蒙號27日通過台灣海峽。（取材自環球網）

英國在脫歐後強化耕耘印度太平洋地區，英國海軍里契蒙號（HMS Richmond）巡防艦27日在推特發文證實，該艦正通過台灣海峽。解放軍東部戰區發言人昨日表示，解放軍東部戰區海空兵力全程跟監警戒，並批英方居心不良，破壞台海穩定。

里契蒙號在官方推特帳號寫道：「與東海合作夥伴和盟友一起合作，忙了一段時期之後，我們現在正在通過台灣海峽訪問越南和越南人民海軍的途中。」

英國在脫歐後強化耕耘印太地區，與日本強化防衛合作，英國派遣「伊麗莎白女王號」航空母艦打擊群前往印太地區，9月泊靠日本，隨後前往關島休整，將前往馬來西亞海域參加多國聯合軍演。

里契蒙號原本是伊麗莎白女王號的護衛艦之一，日前脫離艦隊參加針對北韓的聯合國區域制裁執法行動。

英國海軍參謀長拉達金日前接受日經亞洲訪問表示，台灣海峽明顯是「自由開放印度太平洋的一部分」，「很顯然台灣海峽是國際水域，是不同國家可以利用的航路」。

據解放軍東部戰區微信公眾號發布，解放軍東部戰區發言人施毅表示，9月27日，英國里契蒙號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

該發言人還稱，「英方枉費心機『刷存在感』，這種行為居心不良，破壞台海和平穩定，充分暴露了其投機心態。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。」

英國 台灣 解放軍

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