AIT賀當選 朱立倫最快年底訪美 籌設黨駐美代表處

國民黨主席當選人朱立倫正規畫訪美行程，時間最快會在今年底。（記者曾學仁／攝影）

朱立倫當選國民黨 主席，美國 在台協會（AIT）昨透過聲明恭賀朱立倫，並表示期待與朱合作，促進共同的民主價值及利益。江啟臣去年贏得國民黨主席補選時，AIT也曾發布新聞稿恭賀。

朱立倫表示，就任黨主席後將強化對美溝通，上任首日即推動設立國民黨駐美代表處籌備處，並成立對美小組，致力向美國官方及民間單位說明國民黨的政策立場；另外，朱立倫正規畫訪問美國行程，最快將在今年年底成行。

黨內人士表示，朱立倫幕僚中熟悉對美事務的人們，在私下調查、詢問某些退休外交官等可能人選的意願及交換建議後，認為需要設立駐美辦事處，但不一定會派代表駐美，或許未來會從台灣 輪流派人前往舉辦研討會，與美方交流。

這位人士說，雖不一定派代表，但會有一至二名常駐的行政人員，平常可與美國國會議員聯繫、參與當地智庫活動等；這是目前考慮的方向之一，尚未定案。

關於設立國民黨駐美代表處的規畫，朱立倫辦公室發言人凌濤表示，將著手在台灣建立包含學者專家及前任官員的團隊廣納意見，及成立對美小組為國民黨對美外交執行單位。

凌濤說，國民黨將致力於向美國官方及民間單位說明政策立場，加強國會溝通友台的法案，並與智庫共同探討未來台美發展，包括國防、經貿、防疫及半導體供應鏈等議題，更與僑界加深連結。

大華府黄埔同學會會長鄭文彬指出，國民黨長期以來被外界詬病的就是不夠團結，期望朱立倫能夠放下身段，團結全黨、凝聚共識。

鄭文彬表示，選舉結束了，選舉期間所有的不快都應擱下，每位候選人都有不錯的政見，相信朱立倫能夠廣納建言，汲取其他候選人好的政見。