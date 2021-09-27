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習近平賀電首見「統一」 朱立倫覆電首提「反台獨」

台灣新聞組╱台北27日電
圖為2015年5月，國民黨主席朱立倫（左）與中共總書記習近平（右）在北京會面。(本報資料照片)
圖為2015年5月，國民黨主席朱立倫（左）與中共總書記習近平（右）在北京會面。(本報資料照片)

朱立倫前天當選國民黨主席，昨天收到中共中央總書記習近平電文祝賀，朱亦覆電致謝。習在賀電中提及台海形勢複雜嚴峻，但重申九二共識與反台獨，並期望國、共兩黨合作。朱立倫則在回覆電文中表示，深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，加強交流合作。

習近平賀電內容出現「為國家謀統一」字眼，是國民黨當選人收到賀電以來首見；朱立倫的覆電，除了強調求同尊異外，也首度以「反對台獨」、批民進黨「反中、去中」，回應中共。

習近平電文指出，過去一個時期，兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹；當前，台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前，「期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。

朱立倫覆電表示，兩岸關係30多年來，在兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展，惟近年來在民進黨執政下，採取「去中、反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安；兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

按照慣例，國民黨和中共在賀電發布前一至兩周會進行文字磋商作業，國民黨大陸事務部也提前通知四位候選人準備覆電。兩黨約定昨天上午由雙邊官方（國民黨與新華社）同時發出賀電和覆電，不過，在未正式發布前，台北消息已走漏媒體，引發中共方面不滿，因此推遲到昨天下午才在新華網發布賀電訊息。

朱立倫昨到新竹縣謝票時指出，他曾說過當選後立即恢復兩岸交流平台，他回覆習近平賀電就是重建溝通管道、交流平台，將來農民的問題、民眾關心的議題、台商碰到的困難等，才能夠幫助同胞。

習近平昨致電朱立倫，除了中共官媒新華社發出通稿，中央電視台昨晚7時新聞聯播，也播報這則消息。

至於朱覆電日期未加「中華民國」，朱辦表示，這是遵循往例，且對岸來文中也沒提到「中華人民共和國」等我方不接受字句，這正是「一中各表」的具體體現。

國民黨中央於26日上午收到中共中央總書記習近平發來賀電，朱立倫亦回覆電文致謝。(...
國民黨中央於26日上午收到中共中央總書記習近平發來賀電，朱立倫亦回覆電文致謝。(圖：國民黨提供)
國民黨中央於26日上午收到中共中央總書記習近平發來賀電。(圖：國民黨提供)
國民黨中央於26日上午收到中共中央總書記習近平發來賀電。(圖：國民黨提供)

國民黨 習近平 中共

上一則

藍：習倡統 朱反獨 都是對內交代

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