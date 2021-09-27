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習近平賀電稱朱立倫「先生」 學者：助台海穩定

台灣新聞組╱台北27日電
淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，習近平在賀電中禮貌性地稱朱立倫為「先生」，為台海關係帶來了一些穩定。(本報資料照片)
淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，習近平在賀電中禮貌性地稱朱立倫為「先生」，為台海關係帶來了一些穩定。(本報資料照片)

中共總書記習近平昨發賀電恭喜朱立倫當選新任國民黨主席，期盼國共合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正昨受訪表示，習在賀電中禮貌性地稱朱立倫為「先生」，為台海關係帶來了一些穩定，看起來也不是要逼朱搞統一。

本報系聯合報報導，黃介正表示，賀電內容是北京多次表達的願望，只是意念表達，並沒有任何迫促、脅迫的意思，若習近平沒有提出，反而內外會出現很多質疑。他強調，此賀電對台海穩定有助益，在美中戰略對抗、兩岸情勢緊張之際，任何有助於台海穩定的訊號，都值得正面看待。

台北中國時報報導，黃介正表示，觀察習近平的賀電，首先注意到的是，當初江啟臣當選國民黨主席時，並沒有收到習的賀電，而再上一任的主席吳敦義所收的賀電，與這次朱的賀電並不一樣。習這次恢復到跟以往比較接近的狀況，稱朱立倫為先生，吳敦義那次稱「你」當選。這代表習給了朱應有的尊重，不同於前兩次的賀電。

黃介正解讀，中共現在將稱謂恢復為「先生」，所表達的是未來國共兩黨將逐步恢復建立、推動對話的機會。而習在賀電中提到「推動兩岸關係和平發展，過去推動的成效有目共睹」的說法，他認為是因大陸也承認現在台海情勢複雜，所以期望國民黨能夠拿出政治高度來談合作。

黃介正指出，賀電中提到「為同胞謀福祉、為台海謀和平」，是放在「為國家謀統一」的前面，當中是有優先順序。先談福祉、和平，才講統一，這和朱立倫所說的「先恢復兩岸民間、體育等各層面交流」，雙方對接得上。

此外，聯合報報導，美國學者預期，新北市前市長朱立倫選上國民黨主席後，國民黨將走務實路線；而朱有幾項優先任務，包括促成黨團結，兩岸關係取得適當平衡，以及改善國民黨在美外交與政治圈形象。

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）指出，朱立倫穩定、務實，且受歡迎；兩岸關係方面，朱立倫應希望北京能尊重他，而非輕視或不理會他的想法。

美國史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）分析，習發賀電給朱立倫，一方面是好跡象，代表北京仍願意與國民黨在兩岸關係上為合作夥伴；但新增「為國家謀統一」與重申「九二共識」，表明中共不會為了在政治上幫助朱立倫，而放鬆其對兩岸關係的表述。

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