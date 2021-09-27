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綠批朱立倫覆電違背台民意 朱反嗆執政失能

台灣新聞組╱台北27日電
陸委會痛批國共兩黨，指雙方內涵與台灣民意相違背。圖為陸委會主委邱太三。(本報資料照片)
陸委會痛批國共兩黨，指雙方內涵與台灣民意相違背。圖為陸委會主委邱太三。(本報資料照片)

國民黨主席當選人朱立倫昨收到中共總書記習近平賀電，並予覆電。民進黨與陸委會昨天昨炮火全開，民進黨表示，朱立倫只在乎能否符合北京當局的期待和肯定，卻不在意台灣主流民意對國民黨的觀感，這樣的領導人，注定無法帶領國民黨開拓新局，難以令人期待。

陸委會痛批國共兩黨，指雙方內涵與台灣民意相違背，強調在野黨應理解中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定台國家主權，一再以此為前提與中共互動，完全無法獲得台灣民意的支持。

陸委會說，台政府堅定維護台海和平現狀，北京當局持續對台軍事外交威嚇打壓，一再破壞台海現狀、拒絕溝通，強迫台灣接受其矮化台灣的政治主張，是造成兩岸情勢緊張的主因，更是台灣面對最大的風險挑戰根本，當前國際社會與台灣人民均已對此提出強烈質疑與反對。

陸委會呼籲，朱立倫應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，甚至把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府。

民進黨表示，朱立倫選前批判張亞中「紅統」，但選後對於習近平賀電的「兩黨共謀統一」的說法，卻絲毫沒有為台灣主流民意發聲的勇氣，令人遺憾。

對於綠營的批評，朱立倫辦公室昨晚間表示，民進黨政府執政失能，五年多以來與中國大陸連對話管道都沒有，現在看到國民黨有能力與對岸溝通，不知道是嫉妒還是急了，所以大動作攻擊朱立倫來轉移焦點。

朱辦指出，今年陸委會主委邱太三上任之初，曾宣示後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，並期待兩岸能「春暖花開」；蔡英文總統在新年前夕發表談話時也說願意與對岸促成有意義的對話。朱辦說，雖然看不到民進黨後續在兩岸關係上的建樹，但起碼當時態度上是希望兩岸和平發展的，總不能民進黨做不到對話，而國民黨做到了，就做出恐怖情人般的行徑，控訴朱立倫是迎合對岸。

朱辦表示，民進黨全黨上下氣急敗壞的反應與圍剿，凸顯了一件事：國民黨反台獨，民進黨挺台獨，這才是台灣兩個主要的政黨最大的差異。民進黨對國民黨發出賀電提到「反台獨」氣得跳腳，其實是狐狸尾巴露出來了。

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