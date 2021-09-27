藍：習倡統 朱反獨 都是對內交代

國民黨主席當選人朱立倫(中)在回覆習近平的覆電中，首度提到反台獨，國民黨內人士分析，是對大陸、對黨內深藍支持者交代。(記者潘俊宏／攝影)

中共 總書記習近平 發賀電祝賀國民黨 主席當選人朱立倫。中廣董事長趙少康昨天表示，習近平賀電及朱立倫覆電的共同主張是「九二共識」與「反對台獨」；國民黨內人士分析，習近平首度提到「謀求國家統一」，比較大的意義是「對內交代」，朱立倫的「反獨」則是對大陸、對黨內深藍支持者交代。

趙少康說，「統一」向來是中共的用語和目標，只是這次明白寫在賀電上；朱立倫的覆電沒有碰觸統一，但批評民進黨「去中、反中」，也表明台灣不是所有政黨都像民進黨一樣，有「各表」意味。

國民黨內人士分析，「謀求國家統一」是反映這幾年中共的對台思維，但統一也是很寬廣的一個概念，所以「對內交代」的意義更大；至於朱立倫首度提到「反獨」，不只是對大陸交代，也是對黨內深藍交代，批評民進黨則強調自己不是「小綠」，有部分自清的意味。

國民黨立委賴士葆樂見對岸發出賀電，「有來總是比沒來好」，習近平等於正面回應朱立倫當選後喊話恢復兩岸交流。但也有不具名藍營立委認為，張亞中獲得三成黨員支持，表示國民黨內對「兩岸和平、大中華」概念仍有一定程度的認同，「中共是看到張亞中的高票，而不是看到朱立倫當選。」

民眾黨立委張其祿說，朱立倫的九二共識是走傳統國民黨路線，中共較歡迎，因此主動發賀電。