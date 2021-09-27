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朱立倫挨批不敢護主權 趙少康：民進黨對賀電吃味了

記者劉宛琳／台北27日電
中廣董事長趙少康指民進黨對賀電見縫插針。(取材自臉書)
中廣董事長趙少康指民進黨對賀電見縫插針。(取材自臉書)

中廣董事長趙少康表示，民進黨執政五年，兩岸問題束手無策、新南向政策徹底失敗，連水果無法銷往中國大陸都只能發起全民暴買運動。在民進黨政府失能下，樂見國民黨主席當選人朱立倫兩岸「求同尊異」維持可對話的管道、表達不損及國格的善意，拿這項議題見縫插針，不過是民進黨對賀電吃味了，想轉移自己在兩岸以及內政的顢頇無能。

趙少康表示，陸方只是發一個賀電表達善意，朱立倫只是回一個電報表示禮貌，搞得好像是在談判什麼。北京不理民進黨，民進黨就對賀電吃味，真是小家子氣，一點格局都沒有，給賀電也罵，不給賀電也譏笑，一點執政黨的高度都沒有。

趙少康說，禮尚往來的賀電，需要搞得像在談判桌上為台灣利益折衝樽俎般的針鋒相對嗎？民進黨真的是「一中各表」也反對，「不表一中」也不對。最平常不過的賀電，民進黨也能拿電報中沒有「民國」兩個字大做文章，對比中共賀電也沒有「中華人民共和國」字眼，已經是互相尊重。

趙少康強調，「統一」是中共向來的目標與用語，只是這次習近平明白寫在賀電上，朱主席的回電沒有碰觸「統一」，但批評民進黨的「去中」、「反中」，也是表明台灣不是所有政黨都跟民進黨一樣，也有點「各表」、「盍各言爾志」的味道。真要說，當年民進黨海基會發函對岸的函文不但沒有民國，連「106年」都被消失，豈不是更令人羞愧？

趙少康說，兩岸之間交往密切，千絲萬縷很難切斷，國民黨與共產黨能夠維持有效的溝通管道，共產黨能對國民黨表達一定的善意，對台灣不是一件壞事。習近平在2015年見過朱立倫，上次朱立倫當選主席，習近平曾發過賀電，這次朱主席再度當選，如果習近平連一封賀電都不發，可能又要引起更大的猜測與爭議。

趙少康說，說穿了，民進黨不過是急著找新話題轉移疫苗不夠、執政不利的焦點，重拾恐中、反中牌的伎倆。反觀蔡政府在國際上自我矮化，對美開放萊豬、大舉軍購，犧牲台灣人實質權益，還換不到2020年連任時美國總統川普的一封賀電。申請加入CPTPP也不敢用中華民國甚至台灣名義，刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨吧。

民進黨 趙少康 台灣

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