我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

台灣加入CPTPP…蔡說水到渠成 柯憂海嘯來了

台灣新聞組／台北25日電
台北市長柯文哲24日表示，台灣若加入CPTPP，對農業、服務業將產生衝擊。（記者劉學聖／攝影）
台北市長柯文哲24日表示，台灣若加入CPTPP，對農業、服務業將產生衝擊。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文總統昨天視察「基隆港西11號碼頭」時表示，台灣要持續走向世界，已正式遞件申請加入CPTPP，這幾年來，台灣也陸續做很多準備工作，包括法規修訂，和社會各界溝通，以及和成員國諮商。現在水到渠成，就是我們加入CPTPP，最好、最適當的時機。

行政院長蘇貞昌表示，CPTPP是重要的協定，是拓展外貿機會增加競爭力，增加台灣就業機會，對台灣提升各方面產業有幫助，會努力爭取。蘇說，台灣要加入CPTPP，並不是用福島食品做交換條件，目前也看出來還有很多需要做各種前置談判作業。

台北市長柯文哲昨表示，台灣加入CPTPP，絕對不是蔡總統講的水到渠成，「我要講的是海嘯來了」，真的參加，沒那麼簡單，台灣農業、服務業受到的衝擊，以及外資的管制，要先講好。

柯文哲指出，蔡英文會用什麼方式去參加CPTPP，是一個嚴肅的題目，行政院最近在說參加CPTPP，台灣GDP可以增加0.52%，但凡事有利有弊。

柯文哲說，台灣是海島國家，他贊成融入世界這個大原則，不過一旦加入後，如果農產品自由進口，台灣農業撐不撐得住？當年ECFA，服貿鬧那麼大才有太陽花學運，這次加入CPTPP，條件是不是一樣？柯文哲也說，現在防中資成這樣，到時中資要進來，要怎麼去規範？這都是問題，政治還是要務實準備，不是喊口號。

台灣 柯文哲 蔡英文

上一則

蘇誇台「舉世滔滔幸福之地」 被譏找不到小偷就說沒竊案

下一則

無照惡保母虐童 燙腳、剪開生殖器…

延伸閱讀

被指蠶食國民黨 柯文哲自嘲：蠶食民進黨還比較多

被指蠶食國民黨 柯文哲自嘲：蠶食民進黨還比較多
拚2024大選 柯文哲：尋求郭台銘、趙少康、侯友宜支持

拚2024大選 柯文哲：尋求郭台銘、趙少康、侯友宜支持
柯文哲：死800人跟高端無關 但跟陳時中有關

柯文哲：死800人跟高端無關 但跟陳時中有關
拚2024若民調輸郭台銘 會挺郭？柯文哲爽快答：會

拚2024若民調輸郭台銘 會挺郭？柯文哲爽快答：會

熱門新聞

台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

2021-09-19 16:18
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
國民黨主席候選人張亞中說，對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。本報系資料照片

遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

2021-09-19 10:13
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

2021-09-23 14:40
中國海關總署今天發布通知，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。本報系資料照片

中禁止台灣釋迦蓮霧進口 吳釗燮：這樣還想加入CPTPP？

2021-09-19 11:38

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏