台灣加入CPTPP…蔡說水到渠成 柯憂海嘯來了
蔡英文總統昨天視察「基隆港西11號碼頭」時表示，台灣要持續走向世界，已正式遞件申請加入CPTPP，這幾年來，台灣也陸續做很多準備工作，包括法規修訂，和社會各界溝通，以及和成員國諮商。現在水到渠成，就是我們加入CPTPP，最好、最適當的時機。
行政院長蘇貞昌表示，CPTPP是重要的協定，是拓展外貿機會增加競爭力，增加台灣就業機會，對台灣提升各方面產業有幫助，會努力爭取。蘇說，台灣要加入CPTPP，並不是用福島食品做交換條件，目前也看出來還有很多需要做各種前置談判作業。
台北市長柯文哲昨表示，台灣加入CPTPP，絕對不是蔡總統講的水到渠成，「我要講的是海嘯來了」，真的參加，沒那麼簡單，台灣農業、服務業受到的衝擊，以及外資的管制，要先講好。
柯文哲指出，蔡英文會用什麼方式去參加CPTPP，是一個嚴肅的題目，行政院最近在說參加CPTPP，台灣GDP可以增加0.52%，但凡事有利有弊。
柯文哲說，台灣是海島國家，他贊成融入世界這個大原則，不過一旦加入後，如果農產品自由進口，台灣農業撐不撐得住？當年ECFA，服貿鬧那麼大才有太陽花學運，這次加入CPTPP，條件是不是一樣？柯文哲也說，現在防中資成這樣，到時中資要進來，要怎麼去規範？這都是問題，政治還是要務實準備，不是喊口號。
上一則
蘇誇台「舉世滔滔幸福之地」 被譏找不到小偷就說沒竊案
下一則
FB留言