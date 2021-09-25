台灣拚加入CPTPP 美讚民主價值對入群能加分

美國國務院發言人普萊斯表示，北京對其他國家的經濟脅迫行為，對其申請加入CPTPP恐有負面影響。（Getty Images）

北京與台灣 近日先後遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），繼日本表示歡迎台灣後，美國 國務院發言人普萊斯（Ned Price）24日表示，預期台灣負責任參與世界貿易組織（WTO）以及強力擁護民主價值，能影響CPTPP成員對台灣入群的評估。

普萊斯說，台灣在WTO中有負責任的表現紀錄，以及強力擁護民主價值，將影響CPTPP成員對台灣入群的評估。對於中國大陸，普萊斯表示，中方對其他國家採取經濟脅迫的非市場貿易行為，可能會影響該協定成員對其加入的評估。

普萊斯表示，在更廣泛的台灣議題上，美國持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，要和台灣進行有意義對話。

澳、日、加等國合作為台鋪路

此外，澳洲 人報24日則報導，澳洲政府跟日本、加拿大與其他國家正在幕後合作，為台灣加入CPTPP鋪路。在此同時，美日印澳四方安全對話（Quad）高峰會24日在華府登場，外界預期台灣議題將成為四國領袖閉門討論的重點。

澳洲貿易部長特漢日前曾表示，北京申請加入CPTPP需要先停止對澳方的貿易脅迫。特漢表示，「澳方將跟CPTPP會員合作，以共識基礎來考慮台方申請」。澳洲人報認為，這個說法指向坎培拉正跟其他國家就台北的申請進行協調。

報導指出，澳洲、日本與CPTPP的其他會員國必須處理中台之間的緊張關係。智庫「珀斯美亞中心」的研究主管威爾遜指出，「現在這成為一場地緣經濟的攤牌，其結果對印太與世界都具有重大意義」。

加入CPTPP需要全體會員一致同意，一位涉及相關程序的資深外交消息人士透露，澳洲、日本及同樣也承受中國貿易脅迫的加拿大一直在探討台灣入會的途徑。部分支持台灣人士擔心，秘魯將成為中方輕易施壓的目標，七月上任的左派總統卡斯蒂約已表示他想優先改善對中關係。

曾是澳洲駐北京外交官的智庫「羅伊研究院」專家卡薩姆表示，CPTPP成員對於讓台灣加入並拒絕中國感到相當「焦慮」，但如果有五或六個會員國領導「集體行動」，就能看到台灣加入的路徑。

這個領頭者應該是誰？澳洲總理莫里森或許心中已有人選。他在出席Quad會議前已表示，將當面就CPTPP問題向拜登提建言，盼美國重回他們當初自己發起的巨型經貿協議。

美澳兩國近期已因締結AUKUS安全協議拉近關係，華郵外交事務專欄作家札卡利亞認為，「要牽制中國，加入太平洋協議比核潛艦更有效」。

CPTPP前身為美國前任總統歐巴馬主導的跨太平洋夥伴協定（TPP），和中國大陸聯合亞太14國組成的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）較勁，但美國總統川普2017年宣布退出。美國總統拜登去年當選總統後接受專訪表示，強化國內環境前不會簽署任何貿易協議，至今也未對重返CPTPP表態。