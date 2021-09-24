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輝瑞補強針施打對象 CDC與FDA未達共識

台美日英澳交流防災經驗 科技部籲建立全球夥伴關係

中央社／台北24日電

在全球合作暨訓練架構（GCTF）下，台美日英澳今天舉行線上會議，以強化防災韌性作主軸。科技部長吳政忠表示，科技部明年持續支持GCTF架構下的防災能力建構訓練，期望跟各國建立全球防災夥伴關係。

科技部、外交部、日本台灣交流協會、美國在台協會、英國在台辦事處與澳洲辦事處，共同主辦「2021年全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研討會」，今天下午舉行線上會議，以「強化全球及國家層級防災韌性」作為主軸。

科技部部長吳政忠、外交部政務次長曾厚仁、日本台灣交流協會代表泉裕泰（IZUMI Hiroyasu）、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）及澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）都以視訊致詞。

科技部表示，今年在GCTF下共辦理2次防災韌性相關會議，第一場會議在3月10日為紀念311東日本大地震10周年，以「強化各國及社區防災韌性」為主題，此次會議也因應集集地震22周年，強調重建與科技的重要性。

吳政忠致詞時表示，科技部積極推動「台灣2030科技願景」，其中重要項目為投入防災科技研發與落實。

吳政忠指出，這次活動主要目的，是讓台灣與全球防災夥伴共同分享及學習防災經驗，探討防災科技及管理的發展，討論未來在強化防災韌性的方向與合作機會，進而協助人道援助與減輕災害衝擊。

吳政忠指出，科技部今年8月也受邀參加「美國—台灣—帛琉災害管理訓練研習營」，協助台灣的重要友邦。科技部將在明年持續支持GCTF架構下的防災能力建構訓練，期望與各國建立全球防災夥伴關係。

科技部指出，研討會一共邀請9位來自台美日英澳的專家，專家們就全球防災趨勢、科技創新、數位防災、區域合作、案例分享、防災訓練、重建經驗、公私夥伴、金融保險等議題，與全球34國135位與會者一起推動防減災工作。

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