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台灣申請加入CPTPP 陸學者：日本會顧及北京立場

台灣新聞組／台北24日電
台灣申請加入CPTPP，國台辦稱反對民進黨當局以經貿為由拓展國際空間。圖為國台辦例行新聞發布會。（新華社）
台灣申請加入CPTPP，國台辦稱反對民進黨當局以經貿為由拓展國際空間。圖為國台辦例行新聞發布會。（新華社）

台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名義，申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），大陸外交部跟國台辦昨重申「一個中國」原則，國台辦並表達反對民進黨當局以經貿為由拓展國際空間。陸委會則回擊，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。」且已是WTO、APEC等國際經貿組織成員，參與任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。

上海東亞研究所助理所長包承柯受訪表示，台灣在此時提出申請加入CPTPP，主要是試探性行為，並不是一個實際操作性的行為。

包承柯不預期台灣申請加入CPTPP能馬上提到議程上討論，尤其是近期美日因地緣政治與北京對抗程度加劇的大背景下。他指出，台灣申請加入CPTPP，只是民進黨當局藉機發揮。

包承柯認為，台灣申請加入CPTPP，日方態度最關鍵，但日本在政治上雖然跟著美國和北京對抗，但經濟上仍非常依賴大陸；如果日本在台灣問題上與北京衝撞，對中日兩國的經濟發展將有影響。尤其明年又是中日建交50周年，日本還是會顧及北京的立場，在這個問題上做技術性操作，不會讓台灣加入CPTPP這樣的議案擺到檯面上。

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