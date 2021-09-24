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CPTPP零關稅 學者：台灣農業衝擊大

記者彭宣雅／台北報導
台灣正式遞件申請加入太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），後續進入與會員國間的談判工作。農委會主委陳吉仲昨天在臉書上表示，對台灣農業來說，加入CPTPP也是一個全面轉型升級的絕佳機會，CPTPP會員國每年進口農產品2200億美元，是一個很大的市場，若台灣成為會員國，將能享有會員之間的優惠關稅，甚至免關稅。圖為台北關渡平原農民務農。（記者林伯東／攝影）
台灣正式遞件申請加入太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），後續進入與會員國間的談判工作。農委會主委陳吉仲昨天在臉書上表示，對台灣農業來說，加入CPTPP也是一個全面轉型升級的絕佳機會，CPTPP會員國每年進口農產品2200億美元，是一個很大的市場，若台灣成為會員國，將能享有會員之間的優惠關稅，甚至免關稅。圖為台北關渡平原農民務農。（記者林伯東／攝影）

台灣正式提交加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的申請文件，國發會評估，一旦成功，台灣農業、汽車零組件產業將受到較大的衝擊。學者直言，加入CPTPP對農產品最重要的關鍵，在於會員國之間產品關稅降為零，這對台灣農業影響甚鉅，包括畜牧業、乳業、稻米都將是衝擊性較大的產業。

實際上，農委會也曾在2020年做過評估報告，報告內容中提到，若加入CPTPP，要求全面或大幅取消關稅及非關稅措施，進口產品勢必增加，將導致台灣農業產值與糧食自給率下降，對農業部門來說，影響將遠大於加入WTO的市場開放承諾。並提到台灣農產品中有20項農牧產品希望能爭取實施關稅配額的特別防衛措施，包括稻米、花生、大蒜、乾香菇、鳳梨、芒果、香蕉、雞肉等。同時，也評估具有出口潛力的農產品包括石斑魚、蝴蝶蘭、魷魚、毛豆、吳郭魚等。

台大農經系教授徐世勳表示，過去台灣對於農業太過保護，產業沒有調整與改變，但CPTPP的規格更高、品質更好，若以現行的產品去和國際市場競爭，衝擊會很大。

徐世勳也提到，包括牛肉、雞肉等畜產品，以及稻米等作物，都不是台灣的強項，若還是用過去保護、補貼的方式看待台灣農業，很難應付CPTPP。

農委會前主委陳保基表示，加入CPTPP後，所有東西都將逐漸「零關稅」，因此他在任時，規畫先做自由經濟示範區，只在示範區零關稅，就是為了作為加入CPTPP的前期緩衝，如今沒有自經區作為緩衝，一旦其他國家都把關稅降為零，對台灣畜牧業、稻米影響大。

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