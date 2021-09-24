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兩岸同時入CPTPP？日媒籲慎重因應 北京強硬表態

台灣新聞組／台北24日電
中國外交部發言人趙立堅。（Getty Images）
中國外交部發言人趙立堅。（Getty Images）

大陸與台灣先後正式申請要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日本外務大臣茂木敏充表歡迎，美、加等國也有支持聲音；日本多家媒體社論指出，對此要慎重因應，避免政治問題破壞成員國團結，在CPTPP內部也有「兩岸同時入會」的聲音。

大陸外交部發言人趙立堅23日回應稱，「堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協定和組織」；國台辦則表示，反對民進黨當局以經貿為由拓展國際空間。陸委會則回擊，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。」且已是WTO、APEC等國際經貿組織成員，參與任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。

日本政府對台灣申請表達歡迎，又是目前輪值主席國，但日經商業指出，北京的申請是有謀略的長期計畫，已預見2022年新加坡將擔任輪值主席國，新加坡、馬來西亞等東南亞成員國之前表態支持大陸加入CPTPP。申請入會要得到CPTPP執委會共識決，決定是否對遞件國成立工作小組，輪值主席國的影響力最大。

日經商業分析，以現存11個成員國來看，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，極可能反對大陸的申請案或消極以對。越南基本上對中國的戒心也很高。但新加坡、紐西蘭、馬來西亞等其他成員國，應不會與大陸唱反調。

日本經濟新聞社論指出，如果不妥善應對爭議性高的大陸與台灣入會問題，不只經濟，對安全保障也將帶來莫大影響。要是兩岸的對立帶進CPTPP，其主導的透明公正貿易環境勢必會被削弱。且恐難避免各國反目相向，協定分崩離析。

日經社論指出，CPTPP成員勿急於與中、台談判、慎重以對才是明智之舉。另一方面，日本政府應加強遊說力道，促美國啟動回歸CPTPP。

日經社論說，CPTPP千萬不能為北京降低標準，與原本成立的目標背道而馳。另一個問題是，大陸與台灣何者先加入的判斷，大陸先入會、台灣勢必無緣加入，反觀台灣先入會，恐造成區域情勢緊張，損及台灣的安定。在CPTPP內部有「兩岸同時入會」的聲音。

日相菅義偉廿三日出發前往美國，出席日、美、澳、印的「四方對話」。一般認為，菅義偉此行也會提及CPTPP對美國的重要性。

共同社引述美國彼得森國際經濟研究所高級研究員赫夫鮑爾的話說，若中國加入，全球貿易中心將從世界貿易組織（WTO）轉移到CPTPP。美國政府對如何主導亞太地區的經濟尚無方針，赫夫鮑爾警告，如果拜登不能給出有說服力的答案，可能會被中國奪走地位。

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