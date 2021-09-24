台灣拚CPTPP 專家憂拿日本核食當「頭期款」

台灣申請加入CPTPP，蔡英文總統稱絕對有利於台灣的全球經貿布局。（中央社）

台灣 前天以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院昨天表示，接下來將與各國展開諮商談判。由於日本 關切福島食品解禁，將是協商關鍵，政院首度鬆口，將以國民健康、科學根據、國際規範三大原則與日談判；專家憂心，開放日本核災區食品進口，恐成為換取日方支持CPTPP受理台灣申請案的「頭期款」，如同開放美國萊豬進口翻版。

本報系聯合報報導，蔡英文總統昨天表示，台灣為加入CPTPP已努力籌備五年，這是台灣對外經貿戰略的重要目標，「遞件，就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步」，絕對有利於台灣的全球經貿布局。

趙少康：蔡政府急就章 想用核食換日本開綠燈

另據台北中國時報報導，中廣董事長趙少康痛批，民進黨一天到晚搞「台灣正名」，申請加入CPTPP卻沿用國民黨 時的「台澎金馬關稅領域」名稱，過去痛批國民黨自我矮化的氣焰怎麼不見了？並質疑蔡政府急就章，想用核食換日本開綠燈。

趙少康指出，蔡政府前天遞件時機，很明顯跟大陸有關，因大陸在中秋節前遞件，蔡政府不得不趕鴨子上架趕緊送件，避免北京先成為會員國，導致台灣被拒門外。蔡政府匆忙送件的舉動，凸顯「我們還沒有準備好」的困境，沒經過縝密評估下，對失業、經濟成長、產業及農業衝擊等影響都是未知數。其中最被關注的是，為了換取日本開綠燈，很可能要被迫開放核食，蔡政府問過台灣人的意見嗎？

曾擔任台灣WTO談判代表的前農委會主委林享能表示，CPTPP是群體，各會員國對日本核災區食品認定須有科學規範，台灣若要加入，也要接受與各會員國同樣的標準。台灣人民透過公投，明確表達反對開放受日本核災汙染的食品，政府不能為了要加入CPTPP，就對日本卑躬屈膝，必須要堅守立場，絕對不能像開放美國萊豬進口一樣，只有台灣單方面犧牲。

蘇貞昌：不能給人家貼標籤

針對台灣申請加CPTPP，是否將面臨開放日本核食問題？目前與日方是否已進行談判？行政院長蘇貞昌昨在立院說，並沒有什麼條件，他強調，對於任何食品，都是以國人的健康、科學證據與國際的標準來做，如果有任何食品是核食，那絕不准進口，但對外界擔心日本福島核食進口，他說「不能給人家貼標籤」。

聯合報報導，CPTPP從申請前的磋商到入會審查，都採取「共識決」，台灣必須逐一與所有成員國談判。台灣在遞交申請書後，緊接將展開雙邊諮商、部長會議同意入會申請，才會進入正式談判，11國談判完成後，才能完成入會程序。

國民黨對此表示，CPTPP為高標準的區域經貿合作安排，蔡英文總統執政五年多來，對於台灣參與區域經貿多邊安排「只聞樓梯響、不聞人下來」，也未見審慎的全面評估與社會溝通，現突然宣布申請加CPTPP，箇中蹊蹺必須攤在陽光下接受各界檢驗。