台灣申請加入CPTPP 首須處理日本核食

行政院政委鄧振中。(本報資料照片)

行政院昨天表示，台灣 已於22日正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請。相關人士表示，「勢必是很漫長的路，但總是要走出第一步。」遞出申請後，主要還是看各會員國的決定，「但我們還是要啟動，碰到什麼問題再解決」。

針對台灣遞件申請加入CPTPP，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與經濟部長王美花，今天將共同對外說明。

台灣此時正式提出申請，是否與中國 大陸上周申請加入CPTPP有關？相關人士否認是考量北京 而做出此決定。行政院發言人羅秉成表示，台灣做好充足準備，按照台灣的節奏步調，決定提出正式加入CPTPP的申請，同時也已知會所有的CPTPP成員國以尋求支持，行政院長蘇貞昌也已責成相關部會妥為進行準備工作，做好談判前置作業。

不過，台灣遞件申請加入CPTPP進程前後轉變大，且中國大陸才在中秋節前提交加入CPTPP的申請書函，前後時機有諸多「巧合」，連專家都好奇是否有「外力」介入催促。在後續入會談判中，兩岸是否互相牽制，也備受關注。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，「這步真是很正確」，現在被逼得必須這麼走，但總是要往前走。

●兩岸齊申請 談判須比快

申請只是第一步，接下來台灣將面臨不少挑戰。李淳指出，提出申請後的下一個關卡，是執委會以共識決定是否針對某申請案成立工作小組，在這之間要跟現有成員解決現存的貿易問題，這就是俗稱的「入場券談判」。李淳說，台灣第一個挑戰就是禁止福島五縣食品進口問題。政府高層說，未來一定要和日本談判，但台灣的原則很清楚，就是維護國民健康。

除了日本核食問題，李淳還提出其他挑戰，像是不少會員為農產品出口大國，台灣農業部門將需大幅改革、調整；另一挑戰則是，台灣跟中國大陸一起申請，會員國該如何處理？李淳建議，台灣在「入場券談判」階段，速度須比北京快。