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美國商會與民主黨決裂？電視廣告施壓5議員 反對預算案

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

打高端恐無法飛美 陳時中：世界不是只有美國

台灣新聞組╱台北23日電
蔡英文總統、賴清德副總統皆接種高端疫苗。（記者蘇健忠／攝影）
蔡英文總統、賴清德副總統皆接種高端疫苗。（記者蘇健忠／攝影）

美國政府日前宣布11月起境外旅客入境皆須出示完整疫苗接種證明，引發外界擔心接種高端無法入境。行政院長蘇貞昌昨天表示，美國相關規定是對已經有限制的國家，不是針對台灣。不過有關美國11月入境新規，AIT發言人鄧艾德昨表示，所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。

衛福部長陳時中昨天被問到，他先前的說法和美國在台協會（AIT）似乎不同。他表示，前天講的是「那個時間是這樣」，後續（美國）內閣討論有消息會出來。

陳時中21日稱，台灣沒在禁令名單，因此不受影響；副指揮官陳宗彥昨天稱，美方計畫還在研議階段，指揮中心將與AIT等方面密切聯繫，了解實際措施。

民進黨立委高嘉瑜質詢表示，若美國11月底執行，台灣應從現在開始就超前部署，若美國不能接受高端，第一劑打高端的民眾，就應立刻混打莫德納、嬌生等疫苗，否則等於到年底前都會被鎖在台灣，陳時中隨即回應「世界也不是只有美國」。他說，美國並未承認高端疫苗護照，但台灣會積極與美方溝通，目前也已在做混打實驗，實驗報告出來，會立刻報告。

行政院長蘇貞昌昨赴立院報告疫苗整備表示，全台已有1160萬人接種第一劑，預估10月底可達七成、第二劑覆蓋率近三成，他還以棒球賽事比喻政府攻守兼備，「防疫也是一樣，這是一場長達九局比賽，政府從疫情一開始，就快速決策應對」。

國民黨立委江啟臣回嗆，防疫不是打棒球，如果要打完九局，不知還要犧牲多少民眾，行政院難道是拿人命來打球嗎？江啟臣要求蘇貞昌賭上烏紗帽，若年底前未達成七成完成第二劑就下台。

美國 高端疫苗 台灣

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