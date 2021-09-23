美國開放日本核食 為台灣解禁鋪路？

美國開放日本核災區食品，台灣在申請加入CPTPP之際會不會重新考量開放日本核災區食品？引起關注。(本報資料照片)

美國 在2011年三一一東日本 大地震引發福島核災後，禁止福島縣、岩手縣、宮城縣等14縣共100項次農產品進口，這項禁令從本月22日解除；日本放送協會（NHK）報導指出，歐盟也預計在10月宣布放寬部分日本核災區食品禁令。

目前仍有中國大陸、南韓、台灣 等14國家地區限制日本核災區食品進口。日本農林水產省表示，因部分國家關注美國處理方式，美國這次廢除禁令料將帶來很大影響。

日本首相菅義偉也在推特發文表示，美國這項決定是三一一災區人民引頸期盼，將對今後災區復興有很大幫助，日本政府將繼續採取行動，敦促各國廢除日本食品進口限制。

中央大學經濟系教授邱俊榮受訪表示，美國開放進口日本福島等地食品對台灣是很好的示範，也是個好機會。他認為，美國宣布的時間點對台灣有利，畢竟台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），就是卡在日本核食進口問題。

不過，某黨政人士說，開放福島五縣食品進口雖和開放萊豬一樣，是台灣不得不面對的問題，但執政黨剛經歷開放萊豬一戰，年底也尚有反萊豬公投要面對，行政部門與部分民進黨立委都希望此議題能緩一緩，除避免陷入多個戰場疲於奔命情況，也避免因同屬食安議題刺激反萊豬公投投票結果。