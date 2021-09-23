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蓮霧釋迦遭禁 農民喊話政府：勿放棄大陸市場

台灣新聞組／綜合23日電
中國大陸宣布禁止輸入台灣釋迦、蓮霧，圖為蔬果店販售的釋迦及蓮霧。（記者曾原信／攝影）
中國大陸宣布禁止輸入台灣釋迦、蓮霧，圖為蔬果店販售的釋迦及蓮霧。（記者曾原信／攝影）

中國大陸海關總署暫停台灣蓮霧、釋迦銷大陸，行政院農業委員會拿出10億（台幣，以下同）護盤，並於昨日到屏東、台東與農民座談，提出調節產期、加強促銷、開發新市場等對策，但農民不領情，表示「政府有骨氣、農民沒底氣」，盼政府應放軟態度，勿放棄大陸市場。

中國時報報導，台東縣釋迦生產合作社理事王志偉認為，大陸僅暫停輸入、並非禁止，大多數農民都向農會銀行貸款，為了種植釋迦，甚至扛下千萬債務，鳳梨自救，蓮霧、釋迦也得自救？「政府有骨氣、農民沒底氣」，希望政府不要輕言放棄大陸市場，強調生意除了品質好、更該放軟身段，必要時應派出能溝通的人與大陸溝通。

農會總幹事李建通也質疑，根據以往外銷經驗，新加坡、馬來西亞、香港的市場有限，往年外銷總量一年至少1.5萬噸，如果其他市場消化不了，剩下1萬多噸回流到台灣市場，衝擊很大。

另據本報系聯合報報導，高雄蓮霧農說，外銷品種蓮霧味道比較不濃郁，不受台灣民眾喜歡，下個月即將進入盛產期，大家都很憂心市場在哪裡？

種蓮霧30年的陳繼弘說，「大陸禁銷蓮霧，農民認了」，農民之後一定會改種，但現在談外銷、電商協助推銷都都緩不濟急，政府如何輔導農民轉種？才是根本解決之道。

蔡英文總統昨以線上方式主持民進黨中常會，她說，中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，政府已啟動應變，一定要像先前處理鳳梨一樣，順利化解這波打壓。她呼籲，朝野政黨對外立場更應該一致，農民需要全民力挺，最不需要的就是政黨間彼此攻訐。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，暫停台灣地區番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入，是為了保護農業生產和生態安全，但民進黨當局卻政治化，借機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，根本不想解决問題，也絲毫沒為台灣農民著想。

中國大陸宣布禁止輸入台灣釋迦、蓮霧；蓮霧農憂心，下個月進入盛產期，市場在哪裡？圖...
中國大陸宣布禁止輸入台灣釋迦、蓮霧；蓮霧農憂心，下個月進入盛產期，市場在哪裡？圖為蔬果店販售的蓮霧。（記者曾原信／攝影）
中國大陸宣布禁止輸入台灣釋迦、蓮霧，圖為蔬果店販售的釋迦。（記者曾原信／攝影）
中國大陸宣布禁止輸入台灣釋迦、蓮霧，圖為蔬果店販售的釋迦。（記者曾原信／攝影）

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