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黑白集／當抗中變成生意 和平承諾還算數嗎？

黑白集
蔡政府唱和華府「民主價值同盟」，但法國被捅刀的事例證明，抗中同盟沒有自主餘地。國民黨前主席朱立倫也在臉書表示，政府抗喊中口號，結果農民慘被套，倒是「抗中保台」還是「抗中害台」？民進黨請說清楚。(圖：取自朱立倫臉書)
蔡政府唱和華府「民主價值同盟」，但法國被捅刀的事例證明，抗中同盟沒有自主餘地。國民黨前主席朱立倫也在臉書表示，政府抗喊中口號，結果農民慘被套，倒是「抗中保台」還是「抗中害台」？民進黨請說清楚。(圖：取自朱立倫臉書)

美英澳成立軍事同盟AUKUS，要替澳洲建立核能潛艇艦隊，澳洲旋放棄與法國的造艦合約。拜登才重申對北約防衛承諾，立刻「背刺」法國，法國一怒召回駐美澳大使，歐盟也飆嗆美國「不透明又不忠誠」。拜登才在阿富汗出醜，現在又背叛盟友，被譏是「不用推特的川普」。

澳洲棄單，所圖除了核潛艦，還有三國共享核子推進技術，及先進武器研發。英相強生說得更白，澳英美將展開世上最具挑戰的高科技和軍工複合體整合。

美國以「抗中」之名揭開全新軍備競賽，重新打開核子潛艇技術的秘門，引發核武擴散疑慮。除中國強烈譴責，俄國更要求國際原能總署密切監督，連北韓都批評三國掀起核武競賽，徹底顛覆美國抗中的和平大義。

拜登不敵神學士(Taliban，另譯塔利班)，卻藉輾壓法國重新站起，冀望替明年期中選舉加分。美軍火商雖失去阿富汗，但抗中聯盟帶動全球軍備競賽創造更大商機，拜登手上仍有利多。即將為澳洲造艦的是美國通用動力，其總裁夸言：沒有通用動力，美國就無法發動戰爭。

蔡政府唱和華府「民主價值同盟」，但法國被捅刀的事例證明，抗中同盟沒有自主餘地。至於美國能否開戰，則是軍火商說了算。民主同盟在軍火資本主義面前矮了一截，當抗中變成一門好生意，和平承諾還算數嗎？

美國 拜登 澳洲

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