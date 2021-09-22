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新聞評論／除了狂言、撒幣 蔡政府還有何妙計

聯合報社論
農委會主陳吉仲要求對岸9月30日以前提出蟲害的科學證據，否則就要上告到WTO，這將是台灣農產品上告WTO首例。（記者黃義書／攝影）
農委會主陳吉仲要求對岸9月30日以前提出蟲害的科學證據，否則就要上告到WTO，這將是台灣農產品上告WTO首例。（記者黃義書／攝影）

繼3月鳳梨遭中國大陸禁止輸入，大陸近日再以多次檢出介殼蟲為由，宣布暫停台灣釋迦、蓮霧輸入。這三項水果過去銷陸市場都占外銷九成以上，如今全遭封殺。農委會主委陳吉仲譴責對岸不遵守國際貿易規範，下達九月底前提出正面回覆的最後通牒，否則將向世貿組織（WTO）申訴。陳吉仲並宣布投入10億元台幣救市，還呼籲全民發揮愛國心力挺農民。這些聽來十分熟悉的劇本，半年前已上演過一回，但無力拓展多元市場的陳吉仲顯已技窮，只剩撒幣一途。

台灣各類水果銷陸比率不低，尤其像鳳梨、釋迦及蓮霧等水果，因保存及運送不易，距離近又胃納大的大陸市場自然成為首選。另一個關鍵因素，但蔡政府始終絕口不提的，就是大陸「讓利」。東南亞各國都有生產這些水果，品質不差，價格可能更便宜；但大陸為何獨厚台灣水果？說穿了，這就是過去兩岸和平往來時的「政治紅利」，並非正常國際貿易行為的選擇。

因此，大陸對台灣水果銷陸向來採取「綠色通道」；用白話說，就是睜一隻眼閉一隻眼。即連綠委鍾佳濱都說，中國過去對農產品檢疫有很高的「隨意性」，把關也未落實；台灣農民知道中國市場有「門路」可走，品管比較寬鬆。相較之下，農民絕不會拿日本或歐盟市場開玩笑，因為對方是出名的嚴格。換言之，台灣就是吃定了大陸會埋單。然而，鍾佳濱所謂的「隨意性」，其實也與兩岸關係的張弛息息相關，並非真的漫無標準。

面對陸方禁令，陳吉仲大言不慚地說，今年釋迦和蓮霧的不合格件數分別為13件與六件，均是在6月底之前，不明白對方為何選在中秋連假宣布禁令。可見，在3月的鳳梨禁銷令之後，陳吉仲非但不檢討我方檢疫出了什麼問題，還想故技重施操作民眾反中情緒。事實上，若真要向ＷＴＯ申訴，台灣水果可以大舉銷陸，但多數大陸水果卻無法銷台；在「平等互惠」的貿易原則前，我們就先站不住腳，很難成功。

綠營常批評，這就是大陸對台灣的「養、套、殺」，主張雞蛋不應放在同一個籃子裡。沒錯，開闢多元市場確實是我們應走的路，但人們卻看不到農委會在規格化契作、冷鏈建置、品管及檢疫上做足拓展外銷競爭力的提升。農委會更常見的作法，是撒幣式的短線，才會使農產品愈發倚賴大陸市場。但陸方對台「讓利」既是建構在兩岸的和平交流上，如今和平氛圍消逝，大陸決定「公事公辦」，也是必然。可笑的是，過去是「反服貿大將」的陳吉仲，如今居然臉不紅氣不喘地向對岸討紅利，不覺得無賴嗎？

面對釋迦、蓮霧禁令，陳吉仲的因應和鳳梨遭禁如出一轍，了無新意。農委會將投入10億元台幣救市基金，除用來補貼收購，也可能用來補貼運費賣給國外僑胞或特定超市，用來宣傳拓展外銷有成。政府高官勢必接力演出號召購買「愛國釋迦」和「愛國蓮霧」戲碼，並動員友好國家買進。但當風頭過後，這些水果要賣到哪裡呢？從鳳梨到釋迦、蓮霧，政府除了狂言與撒幣，還有什麼新招？

蔡總統宣示，要幫農民「討公道」。但她搞壞的兩岸關係，如今連對話管道都封閉，所有管道均「已讀不回」，要向誰討公道？蔡政府近年藉由操弄反中議題，升高仇中氛圍，不斷收割政治紅利，它豈在乎農民生計？既然選定抗中路線，政府就應老老實實做好開拓外銷市場的基本功，別想享受抗中紅利又要對岸讓利，天下沒那種便宜！

台灣 釋迦 中國

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