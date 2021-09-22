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學者：陸過去讓利 也違WTO規範

記者吳姿賢／台北22日電
蓮霧無法外銷大陸，不少人以行動支持，趁中秋連假到往高雄六龜購買當天現採的蓮霧。（記者劉學聖／攝影）
蓮霧無法外銷大陸，不少人以行動支持，趁中秋連假到往高雄六龜購買當天現採的蓮霧。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，農委會主委陳吉仲第一時間回嗆「無法接受」，但數月前紐西蘭同樣因蟲害禁止台灣芒果、荔枝，當時陳卻回應「尊重」，挨轟雙標。陳吉仲昨天回應，台紐持續商定恢復進口條件，但大陸對台諮商要求相應不理，違反國際規範。學者則說，大陸過去對台灣「讓利」也不符國際規範，現在兩岸氣氛差，自然不需要再給優惠。

台大農業經濟學系教授徐世勳說，大陸過去對台灣大量「讓利」且達到最惠國待遇，在雙方沒有成立自由貿易協定下，此種讓利其實違反WTO規範，對其他會員國不公平、甚至可提告；現在兩岸氣氛不好，大陸自然不會再給台灣優惠，且他們不缺水果，台灣農產品恐逐漸遭到取代，政府有必要好好溝通。

來源：聯合新聞網

國民黨主席江啟臣昨參加台南黨員座談會說，蔡政府只會用嘴巴轉移焦點，應清楚告訴農民短中長期政策，各種農作物的出路。 

台北市長柯文哲昨參加民眾黨南投縣黨部成立活動也說，民進黨政府不能像義和團一樣，又發起吃水果運動，應避免把雞蛋放同個籃子，加強風險管理。

因台東鳳梨釋迦、高雄六龜的子彈蓮霧恐受創，台東縣長饒慶鈴建議農委會加碼發放「台東釋迦券」，並啟動至少五成的產量調節；高雄市長陳其邁說，會利用通路商、電商平台等協助行銷，也將善用日本、新加坡、加拿大的現有玉荷包等既有通路，搭配蓮霧打開大陸以外國際市場。

不過，農委會副主委陳駿季說，將規畫農遊券加碼「買多少送多少」，透過五倍券及農遊券的回饋機制，鼓勵民眾購買鳳梨釋迦，不會特別發放釋迦券。另將針對現有的新加坡、香港等市場加強外銷；因鳳梨釋迦鮮果還無法出口日本，會以冷凍輸日。

台灣 釋迦 新加坡

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