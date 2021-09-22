新聞眼／水果被禁提告WTO 只是蔡政府大內宣

大陸禁台灣鳳梨輸入時，蔡英文總統曾在臉書貼文呼籲民眾「吃鳳梨，挺農民」。（圖：取材自臉書）

繼「鳳梨禁令」後，中國大陸這次再宣布暫停進口台灣 蓮霧和釋迦 ，農委會主委陳吉仲揚言10月將向世貿組織（WTO ）提告。不過，WTO之前裁定美國對大陸商品增加關稅的行為違反國際貿易規則，引發美國抵制，仲裁法官遇缺不補，導致前年底起停擺而無法運作，陳吉仲說要提告，對內宣示（傳）大於實質。

大陸禁了台灣鳳梨、蓮霧和釋迦，而台灣迄今還禁止大陸600多項農產品進口，蔡政府大動作喊告，不過是在民粹動員。台灣水果被禁，蔡政府第一招就是抗中保台罵中國，而紐西蘭6月暫停台灣芒果、荔枝進口，陳吉仲卻說「會尊重當地進口國處理」，態度截然不同。

陳吉仲否認雙標，指責大陸相應不理。說白了，過去兩岸關係好，大陸可以睜一隻眼閉一隻眼放行，如今兩岸關係惡化，兩岸通報協調機制都停擺，農產品檢疫檢驗合作協議形同具文，大陸以介殼蟲之名祭禁令，若被說是打壓台灣，不也是民進黨種下的惡果？

蔡政府第二招就是撒幣救果農，繼10億台幣救鳳梨農後，再喊撒10億台幣救蓮霧和釋迦農，並呼籲民眾拿振興五倍券、農遊券支持農民，卻不願意正視介殼蟲問題，只是惡性循環。吃水果挺台灣則是最後一招，台詞幾乎不用換，相同戲碼再演一次。

無能政府除了操作民粹，就只剩撒幣、吃果保台、向WTO訴訟凸顯大陸打壓台灣，再打「抗中保台牌」，只是這些都是要拿納稅錢埋單，倒楣的還是人民。