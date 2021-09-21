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陸禁台水果 學界喊雙邊對話 從根本解決問題

記者彭宣雅／台北21日電

中國大陸先後禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧輸陸，農委會主委陳吉仲點名，下一個可能受影響的是柑橘類，但柑橘能夠再製的產品較多，會預擬各種可能因應，有萬全準備。水果加工專家、台大園藝系退休副教授許明仁批評說，這是「外行人講外行話」，大多國產柑桔都是鮮食品種。

許明仁說，所有果汁產品就屬鮮榨果汁最好喝，雖然因產品未經熱殺菌，保存期限短，但也因沒有經過熱殺菌，風味最佳。他說，至於其他柑桔類加工產品如果醬、果乾、蜜餞等，原料用量低，或與同類型其他水果產品競爭力差，因此對解決產銷失衡的柑桔也助益不大。

繼上回鳳梨禁止輸陸砸10億元台幣做產銷調節，這次農委會針對釋迦、蓮霧再拿10億強化內外銷。但學界認為，能有多少個10億？開啟雙邊對話才能解決問題，同時也要投入科技研發，對開拓市場才有幫助。

農委會前主委陳保基說，禁運事件應回歸正常的國際貿易，發現害蟲到底要不要熏蒸、應該怎麼做，除非台方打定不要這個市場，否則沒有要賣東西給別人卻不談判，仍應努力進行雙邊會談，否則一次十億，不談永遠沒辦法解決根本問題。

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