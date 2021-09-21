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上波鳳梨10億補助 襪商也來分杯羹

記者彭宣雅、施鴻基／台北21日電
今年3月台灣鳳梨被中國大陸禁止出口，蔡英文總統(中)與農委會主委陳吉仲(右)等人曾力挺鳳梨農並給補貼。(本報資料照片)
今年3月台灣鳳梨被中國大陸禁止出口，蔡英文總統(中)與農委會主委陳吉仲(右)等人曾力挺鳳梨農並給補貼。(本報資料照片)

今年3月，農委會推補助鼓勵鳳梨外銷，結果不做水果外銷的貿易商也來分一杯羹，多個國家都出現鳳梨黑心事件，還被稱是台灣特有「蜜鳳梨」，重創台灣水果形象。如今因中國大陸又禁台灣釋迦、蓮霧，農委會再祭10億元台幣救市，農委會副主委陳駿季說，將重定規範與基本門檻，要建立完整的外銷供應體系，也須符合外銷的田間管理。

3月台灣鳳梨禁輸陸，農委會推出史上最優惠補助鼓勵外銷，不做水果外銷的貿易商也來賣鳳梨，但不在產季採收、品質低劣，新加坡、日本、加拿大、澳洲都出現鳳梨黑心。

陳駿季說，過去確實有原本賣襪子的貿易商，為了領取外銷獎勵補助也來賣鳳梨，這次釋迦、蓮霧規則會改進，可請領獎勵的貿易商過去一定要從事農產貿易、有一定規模、有能力外銷的才行，會擬定基本門檻。

不過，釋迦、蓮霧極度不耐儲運，也非加工品種，加上現在海空運運費高漲，產銷面對困境。以農委會稱將開發日本、越南新市場為例，兩國目前並未開放台灣釋迦、蓮霧進口，仍需貿易談判。

中華農企發展協會副秘書長林裕紘也說，蓮霧原產馬來半島，一樣的品種價格卻只有台灣一半，「外銷怎麼做？」

水果加工專家、台大園藝系退休副教授許明仁說，任何水果都可加工，只是能不能賣、是否符合成本、在市場上能否競爭而已。像鳳梨釋迦可加工成果汁、冰品，但成本高，加上台灣屬於精緻農業，果品較大，加工不合成本。

屏東縣長治鄉陳姓蓮霧農民說，他種植子彈蓮霧為主，銷陸市場受阻，要看台灣消費者吃不吃得慣。台東有果農說，台灣內部無法消化產出釋迦，如今斷了主要出口市場，政府應協助，希望政府少點意識形態，「你整天罵他，還要他買你的東西，有誰這麼賤」？

高雄市府農業局長張清榮說，依國際貿易慣例，貨櫃出口抽驗有問題有處理機制，以介殼蟲為例，在港口受檢後可熏蒸處理，但陸方「今天發布，明天就禁」，生意哪有這麼做的？

台灣 釋迦 日本

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