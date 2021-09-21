藍批缺兩岸對談 「受害的是台灣農民」

國民黨主席政見說明會桃園場在中壢舉行，朱立倫、張亞中、江啟臣（圖）、卓伯源等四位候選人出席。(記者邱德祥／攝影)

中國大陸禁止台灣釋迦 、蓮霧進口，國民黨 主席四名候選人昨天出席政見發表會桃園場，朱立倫表示兩岸陷入「抗中保台」思維，受害的是台灣農民；張亞中說，兩岸沒有對談機制，蔡政府行政能力不行；江啟臣表示，國民黨必須用九二共識重啟兩岸契機，當選黨主席會親赴中國大陸參加海峽論壇；卓伯源則質疑政府推動拓展內外銷及加工的方法根本行不通。

朱立倫表示，台灣的水果沒大問題，問題在兩岸關係，若兩岸陷入「抗中保台」，農產品交易與經貿關係都會走向不正常，國民黨要扮演在野監督角色，未來希望開啟兩岸交流的平台，否則受害者都是農民。

張亞中表示，農業糾紛會有，更重要的是有無解決問題機制，蔡政府不要九二共識，讓兩岸缺乏對談機制，將來農業、觀光、經濟產業都會受很大影響。

江啟臣表示，國民黨執政時兩岸有簽署農產品檢疫檢驗合作協議，當中提到，雙方遇到這類情形應成立應變機制，若是技術或科學的問題，台灣農產絕對沒問題；如果是政治問題，則是再次證明民進黨執政下，政治阻礙了貿易進出口。

民眾黨批評，年初鳳梨遭禁後，時隔半年又傳出釋迦、蓮霧禁令，「農委會這半年來到底做了哪些努力？」應提出具體解方，「靠愛國心用爆買的方式支持農產品，並非長久之道」。