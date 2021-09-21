台反認知戰 二代心戰車祕訓仿習近平喊話

二代心戰作業車不但裝甲化，也配備最新影像科技應用，能快速製作各式影音。（記者洪哲政／攝影）

為反制中共 對台「認知作戰」，國防部 心理作戰大隊新接裝的「二代心戰作業車」首度曝光，國軍藉由裝備新編成戰略層級的「謀略戰特遣隊」，祕訓能惟妙惟肖模仿中共政治領袖與央視主播聲音、口吻的「心戰喊話手」。二代心戰作業車預定明年起投入作戰序列，並支援國軍各項重大演訓及全民國防大型活動，同時驗證全車作戰效能。

比較舊型心戰車，「二代心戰作業車」全車不但裝甲化，也配備最新影像科技應用，串流遠距衛星、虛擬場景及影音剪輯技術，作業車配備可攜式影音工作站及虛擬攝影棚，能隨車快速製作各式影音成品，用以反制共軍 認知作戰，混淆中共軍民認知，尤以仿擬共軍高官聲音製作偽冒影片。影像可以透過持殊程式剪接，甚至AI「換臉」，但偽冒的音源，仍須靠真實人聲錄製。

心戰大隊目前祕訓能「高傳真」模仿習近平與央視主播以混淆中共軍民認知的心戰喊話手，應用在無人機野戰喊話、戰場心戰影片。

心戰官張子揚受訪表示，「偽冒」是國軍新的心戰訓練項目，而他對國際新聞很有興趣，時常接觸共軍政治新聞，中國大陸領導人每年都有最新談話，資源多，音頻長，素材豐富，他模仿「習講話」日久，愈來愈得心應手。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，國軍顯已取得「深偽」技術，結合成為政戰的戰法戰術，可視為國軍不對稱作戰的重要關鍵之一，他認為是我國第四波政戰革命。