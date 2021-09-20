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觀察站／台想加入CPTPP 須跟時間賽跑

記者 張加
經濟部長王美花。（記者鍾泓良／攝影）
經濟部長王美花。（記者鍾泓良／攝影）

台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）準備多時，卻被中國大陸搶先正式申請；雖然北京不易加入，仍讓台灣備感壓力，除了跟時間賽跑，還要面對背後的大國競爭，以及台日未解的難題。

北京曾表示，台灣參與區域經濟合作，必須按「一個中國」原則處理，這恐為台灣加入再設下一道政治障礙。然而，北京鎖定的目標，並非只有爭取加入的台灣，還有日本、澳洲等成員，以及已退出的美國

美國拜登政府上任以來，將美日印澳「四方安全對話」升級為領袖峰會，並成立「澳英美三方安全夥伴」（ＡＵＫＵＳ），都被視為美國主導的遏制中國勢力。

北京一方面批評這些「小圈子、小集團」，一方面也鎖定美國退出的CPTPP「俱樂部」，若能順利加入，將有助於北京擴大朋友圈，甚至破壞美國與某些成員的關係。

美國目前維持不加入立場，但之前傳出美國政府有意推出涵蓋印太區域的數位貿易協定，藉此回到印太貿易談判，進而重返CPTPP。

若美中都有意藉CPTPP爭取區域經貿主導權，成員難免被迫選邊站；即使現階段美國顧慮國內反對勢力，暫未尋求重返，也可能透過日本、加拿大等夥伴，阻擋北京加入。

北京明知得面對美中較勁、中澳關係惡化、其內部改革等許多問題，仍提出申請，不能忽視其政治決心，不排除北京已準備好做出改變，向成員「釋出善意」。如果北京為求支持，撤銷對澳洲產品的報復性關稅，澳洲會選擇繼續與民主陣線享受「自由紅酒」的滋味，還是選擇坐下與北京解決問題？

主要會員日本對於北京申請加入一事態度保守，認為有必要觀察；但台灣不也因核食爭議，而一直在日本的觀察名單上？

眼看北京超車申請，台灣不能再安於穩紮穩打，必須加快腳步；否則在各成員考量自身利益，及兩岸關係、美中競爭等眾多因素之下，台灣加入機會恐愈來愈小。

北京 台灣 美國

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